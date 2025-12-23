राष्ट्रिय सभा : जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो बैठक साढे ७ मिनेट बसेर सकियो (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठक साढे ७ मिनेटमै सकिएको छ।
- बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने र सांसद बलदेव बोहराको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
- अर्को बैठक माघ ९ गते बस्ने र त्यहाँ अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
४ माघ, काठमाडौं । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठक साढे ७ मिनेट बसेर सकिएको छ ।
चालू अधिवेशनको पहिलो दिन आज दुई वटा कार्यसूची पेस भए । पहिलो अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । दोस्रो राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची ।
दुवै कार्यसूची अनुसार बैठक चल्यो र साढे ७ मिनेटमै बैठक सकियो ।
बहालवाला सांसद्को निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि बाँकी कार्यसूचीमा अगाडि नबढ्ने अभ्यास छ । यसकारण अनय कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गरेन । यसकारण साढे ७ मिनेटमै बैठक सकिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ ९ गते बस्ने गरी आजको बैठक सभाध्यक्ष नारायण दाहालले स्थगित गरेका छन् ।
आगामी बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ ।
त्यसदिन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ । यसबीचमा सरकारले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्याधेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ल्याएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ सभामा पेस गर्ने र पर्यटन विधेयक २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4