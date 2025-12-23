+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

125/2(16.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Thailand Women won by 8 wickets

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

125/2(16.5)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women won by 8 wickets
Won Thailand Women
125/2 (16.5)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

लुम्बिनीका १२ जिल्लामा नेकपाले क-कसलाई बनायो उम्मेदवार ? (सूची)

प्रदेश राजधानी दाङका दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने साविक माओवादी र साविक एकीकृत समाजवादीबीच कुरा नमिल्दा उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १२:२१

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । पूर्वी रुकुममा नेकपा संयोजक प्रचण्ड आफैं उम्मेदवार छन् ।

प्रदेश राजधानी दाङका दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने साविक माओवादी र साविक एकीकृत समाजवादीबीच कुरा नमिल्दा उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन ।

दाङ क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपाबाट तत्कालीन माओवादी लडाकुका डिभिजन कमाण्डर धनबहादुर मास्कीको नाम टुंगो लागेको छ । उनी हाल लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छन् । दाङ क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवारलाई लिएर तीव्र मतभेद छ ।

अघिल्ला दुई निर्वाचनमा विजयी मेटमणि चौधरीलाई तेस्रोपटक पनि उम्मेदवार बनाउने तयारी भइरहेका बेला पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम)ले विरोध जनाएका छन् । सोनाम साविक माओवादीका नेता हुन् भने चौधरी साविक एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् । रोल्पा घर भएका केसीले आफूले दाङ १ बाट टिकट नपाए बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन् ।

दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा साविक माओवादी नेता निर्मल आचार्य उम्मेदवार बन्ने चर्चा रहे पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन । यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी नेता रेखा शर्माले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई हराएकी थिइन् । यसपटक शर्मा उम्मेदवार सिफारिस नै भइनन् ।

लुम्बिनीमा नेकपाले टुंगो लगाएका उम्मेदवारहरू यी हुन्–

पश्चिम नवलपरासी १– सिन्धु जलेसा

पश्चिम नवलपरासी २– देवेन्द्र पौडेल

रुपन्देही २– विश्वदीप पाण्डे

रुपन्देही ३– फैयाद खान

रुपन्देही ४– बाबुलाल यादव

रुपन्देही ५– वकिल मुसलमान

कपिलवस्तु १– कृष्ण कँवर

कपिलवस्तु– २ र ३ टुंगिन बाँकी

दाङ १– टुंगिन बाँकी (मेटमणि चौधरी वा कुलप्रसाद केसीको नाममा छलफल जारी)

दाङ २– टुंगिन बाँकी (निर्मल आचार्यको नाममा छलफल जारी)

दाङ ३– धनबहादुर मास्की

पूर्वी रुकुम– प्रचण्ड

रोल्पा– वर्षमान पुन

प्युठान– भोजविक्रम बुढा

अर्घाखाँची– रामबहादुर चौहान

गुल्मी १– सुदर्शन बराल

गुल्मी २– बुद्धिबहादुर जीसी

पाल्पा १– होमबहादुर सुनारी

पाल्पा २– सोमप्रसाद पाण्डे

बाँके– टुंगिन बाँकी

बर्दिया १– बामदेव गौतम

बर्दिया २– टुंगिन बाँकी (दुर्गा बहादुर थारु (कविर) वा लालवीर चौधरीको नाममा छलफल)

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लुम्बिनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिन्धुपाल्चोक–२ मा नेकपा उम्मेदवार बने दुलाल

सिन्धुपाल्चोक–२ मा नेकपा उम्मेदवार बने दुलाल
नेकपाबाट गोरखा–१ मा हरि अधिकारी, २ मा लेखनाथ न्यौपाने उम्मेदवार

नेकपाबाट गोरखा–१ मा हरि अधिकारी, २ मा लेखनाथ न्यौपाने उम्मेदवार
युवा पुस्तालाई चुनावमा जिताउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : वर्षमान

युवा पुस्तालाई चुनावमा जिताउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : वर्षमान
आज नेकपा र सुमन सायमी नेतृत्वको समूहबीच एकता हुँदै

आज नेकपा र सुमन सायमी नेतृत्वको समूहबीच एकता हुँदै
नेकपाले पनि टुंग्यायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार

नेकपाले पनि टुंग्यायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार
प्रचण्डले दोहोर्‍याए पुरानै प्रवृत्ति, बनाए २५ सय केन्द्रीय सदस्य

प्रचण्डले दोहोर्‍याए पुरानै प्रवृत्ति, बनाए २५ सय केन्द्रीय सदस्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित