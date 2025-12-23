रास्वपा प्रवेश गर्दै सुदन, बालेनसँगै घण्टीघर जाँदै

४ माघ, काठमाडौं । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
उनले आफू केहीबेरपछि रास्वपा कार्यालय पुगेर रास्वपा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका छन् ।
उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँगै रास्वपा कार्यालय पुग्न लागेको बताए ।
‘यो निर्णय पद, शक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, जनताको अपेक्षा र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताबाट आएको हो,’ गुरुङले भनेका छन् ।
मेयर शाह पुग्ने भएपछि रास्वपा कार्यालयमा शुभचिन्तकहरूको भिड छ । दिउँसो १ बजे नै पुग्ने भनिए पनि बालेन अहिलेसम्म पुगेका छैनन् ।
