+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कता उभिएलान् शेखर ?

विशेष महाधिवेशनबाट वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोगदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपासम्म पुगे । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि त्यसलाई स्विकारेर जानुपर्ने उनी माथि आफ्नै समूहबाट दबाब बढेको छ ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८२ माघ ४ गते २१:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मध्यमार्गी नेताका रुपमा आफूलाई परिभाषित गर्दै पार्टीभित्र दबाब झेलिरहेको बताएका छन्।
  • कोइरालाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगमा आग्रह गरेका थिए।
  • निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय गरेपछि कोइरालाले नयाँ समितिलाई स्वीकारेर चुनावमा भाग लिन सुझाव दिने नेताहरुको संख्या बढेको बताएका छन्।

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला आफूलाई मध्यामार्गी नेताका रुपमा परिभाषित गर्छन् । त्यही मार्गमा हिंडिरहँदा यतिबेला पार्टीभित्र दबाब झेलिरहेको कोइरालाको निचोड छ ।

आइतबार आफू निकटका नेताहरुको बैठक राखेर उनले मध्यमार्गको बाटो अबलम्बन गर्नेले समस्या भोग्ने गरेको समेत बताए ।

‘मध्यमार्ग र सत्यको बाटो गार्‍हो र अप्ठ्यारो हुन्छ तर जीत उसैको हुन्छ । म सत्यको बाटो हिँडिरहेको छु । यसबाट विचलित हुन्न,’ उनले भने । पार्टी अतिवादको घेरामा परेको निष्कर्ष निकालेका कोइरालाले मध्यममार्गी बाटोबाट विचलित नहुने बताएका छन् ।

पार्टीमा विधि, विधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहने नेता पछिल्लो समय पूर्व संस्थापनको पक्षमा उभिए ।

पूर्व निर्धारित समय पुस २६ देखि २८ सम्म नियमित महाधिवशेन नभए विशेष हुनुपर्ने विचार राख्दै आएका कोइरालाले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा समर्थन गरे ।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा उनी उभिरहँदा २७ पुसदेखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन आयोजना भई नयाँ नेतृत्व चयन भयो ।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएपछि कोइरालाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र देखे । विशेष महाधिवेशनप्रति चरम असन्तुष्ट राख्दै उनले भने,‘राजधानीमा षडयन्त्रका अनेकन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनिए र कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहनेको स्वार्थलाई हामीले रोक्न सकेनौँ ।’ त्यसो त, जेनजी आन्दोलन लगत्तै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिनुपर्नेमा नेता कोइराला सकरात्मक थिए ।

कोइरालाको इच्छा विपरीत विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्व चयन भई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता प्रदान गर्न नहुने अडान सहित २ माघमा उनी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । केन्द्रीय समिति सम्पूर्ण रुपमा आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई मान्यता नदिन आयोग पुगेर कोइरालाले आग्रह गरेका थिए । सिंगो केन्द्रीय समिति र सदस्य यहाँ छन्, केही चोइटिएर गए होलान्,’ कोइरालाले पूर्व सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दै आयोगमा भने । व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हेरेर आयोगले मान्यता दिनुपर्ने कोइरालाको जिकिर थियो ।

विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका र पछि फिर्ता गरेको निस्सा आफूहरुसँग रहेको कोइरालाले दाबी गरेका थिए । देउवा पक्षसँग लागेर उनी निर्वाचन आयोग देखि केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनसम्म पुगे ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबाट विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरु आश्चर्यमा परे । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई बैधता दिँदै झण्डा, चुनाव चिन्ह विशेष महाधिवेशन पक्षधरको हुने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि कोइराला कुन लाइनमा उभिएलान्? प्रश्न कांग्रेसभित्र छ । उनको मध्यामार्गी विचार अब कहाँ रहने बारेमा चासो छ । शेखर पक्षका नेताहरुका अनुसार उनी नयाँ समितिलाई स्विकार्दै चुनाव र नियमित महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने बताउँछन् ।

आइतबार आफू निकटका नेताहरूको बैठकमा कोइरालाले देश र लोकतन्त्र संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

साथै, आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन नेता कार्यकर्तालाई उनको आग्रह थियो । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ समिति आए लगत्तै पनि उनी निर्वाचनको पक्षमा देखिने गरी वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

‘अब हाम्रा सामु आसन्न निर्वाचनमा जाने र आठ दशक लामो कांग्रेस इतिहासको गौरवलाई जोगाउने जिम्मेवारी छ,’ उनको अपीलमा भनिएको छ,‘समय छोटो छ, तर पनि यथासम्भव तपाईंहरुको घर आंगनमा कांग्रेसको चुनावी अभियानमा म आउने कोशिस गर्दछु ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि  कोइरालाले निरन्तर नेता कार्यकर्तासँग छलफल गरेका छन् । उनी निकट नेताहरुका अनुसार विशेष महाधिवेशनको आएको समितिलाई स्विकारेर चुनावमा भाग लिन सुझाव दिनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।

शनिबार बिहान विशालनगरस्थित आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल हुँदा देउवा पक्षले बोलाएको बैठकमा जानुपर्ने र जान नहुने दुईतर्फी धारणा आएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराए ।

ती नेता भन्छन्,‘आन्दोलन गर्ने निर्णय भए त्यसमा असहमति राख्न शेखर दाइ हिजोको बैठकमा जानुभएको हो ।’ केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेन ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने निर्णय भने गरियो । पूर्व संस्थापन आइतरबार रिट लिएर अदालत पुग्दा नेता कोइराला पक्ष भने गएन । कोइरालाले बत्तिसपुतलीमा आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल राखे ।

नयाँ निर्वाचित समितिको पक्षमा कोइराला स्वयंले हालसम्म मुख नखोलेपनि उनी निकट नेताहरु मान्यता प्राप्त पक्षसँग उभिएका छन् । उनी निकट नेताहरु चन्द्र भण्डारी, दिनेश कोइराला, सुनिल शर्मा, रामनाथ अधिकारी, बर्मा लामा लगायत विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको विरुद्धमा देखिएका छैनन् ।

आइतबारको बैठकमा सहभागी दोलखाका जिल्ला सभापति बर्मा लामाले अनलाइनखबरसँग भने,‘उहाँहरुले लालपुर्जा लगेपनि घर घडेरी हाम्रो त्यही छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने सबैको विचार छ ।’

 चुनावमा लाग्ने र नियमित महाधिवेशनको तयारीलाई सँगसँगै लानुपर्ने विचारहरु आएको लामाले बताए ।

गत निर्वाचनमा मोरङ–६ बाट निर्वाचित भएका कोइरालाले चुनावी प्रतिस्पर्धी हुने/नहुने धारणा बाहिर ल्याइसकेका छैनन् । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न उनलाई नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।

चुनावमा उठ्ने/नउठ्ने कोइरालाले नबताए पनि प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आग्रह गरिएको दोलखा सभापति लामाले बताए ।

नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाले टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्ड गठन गरेर उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । तल्लो तहबाट सिफारिस भई आएका नामहरुबाट अध्ययन गर्ने एवं अन्य पक्षका नेताहरुसँग आन्तरिक संवाद गर्ने क्रम चलिरहेको जानकारी गराइएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित एक पदाधिकारीका अनुसार कोइरालाले इच्छा गरेको अवस्थामा उनलाई टिकट दिनेमा कसैमा दुईमत छैन । उनी भन्छन्,‘शेखर दाइले उम्मेदवार हुने इच्छा नराखे मात्रै अर्को व्यक्तिमा छलफल हुने हो ।’

कोइराला निकटका अधिकांश नेताहरु चुनावमा टिकट प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला टिकट नपाए प्राप्त गर्नेलाई जिताउन चितवनमा लागिपर्ने बताए । उनी भन्छन्,‘कांग्रेस जिताउन जिल्ला देखि देशभरि म लाग्छु । मैलै प्राप्त गरे ठिक छ । मैले पाउन सकिन भनेपनि कांग्रेस जिताउन लाग्छु ।’

आसन्न चुनाव र त्यसलगत्तै नियमित महाधिवेशन हुने हुँदा विशेष महाधिवेशन पक्षसँग तिक्तता बढाएर जान नहुने पक्षमा कोइराला निकटका नेताहरु छन् । पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको नेता धनराज गुरुङ बताउँछन् । आइतबारको बैठकपछि नेता गुरुङले भने,‘मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु– कांग्रेस भनेको एउटा घर हो । एउटा परिवार हौं हामी । परिवारमा कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, को अगाडि बस्ने, को पछाडि बस्ने भए जस्तै यो सामान्य विषय हो ।’

२१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । देउवा पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेशी उम्मेदवार दर्ताकै दिनलाई तोकेको छ । निर्वाचन सहजताका लागि आगामी मंगलबार हुने उम्मेदवारी मनोनयनको समय सार्न उपयुक्त हुने विचार नेता कोइरालाले राखेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीमा उत्पन्न विवाद अदालत पुगेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्य हुने कोइरालाले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस विवाद शेखर कोइराला शेखरको मध्यमार्ग
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

घमण्ड त्यागेर चुनावमा जाऔं, कांग्रेस जोगाऔं : मीन विश्वकर्मा

घमण्ड त्यागेर चुनावमा जाऔं, कांग्रेस जोगाऔं : मीन विश्वकर्मा
सर्वोच्चमा दर्ता देउवापक्षको रिटमा के छ ?

सर्वोच्चमा दर्ता देउवापक्षको रिटमा के छ ?
गगन–विश्वले विधि समाते, आयोगले दियो वैधानिकता

गगन–विश्वले विधि समाते, आयोगले दियो वैधानिकता
गगन पक्षलाई वैधानिकता दिन आयोगले लियो यी तीन आधार

गगन पक्षलाई वैधानिकता दिन आयोगले लियो यी तीन आधार
निर्वाचन आयोगलाई विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै गगनपक्षीय कांग्रेस

निर्वाचन आयोगलाई विधानको व्यवस्था सम्झाउँदै गगनपक्षीय कांग्रेस
आन्दोलनको धम्कीले आयोग प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास छ : विश्वप्रकाश शर्मा

आन्दोलनको धम्कीले आयोग प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास छ : विश्वप्रकाश शर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित