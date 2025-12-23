तोलामै ४ हजार २ सयले बढ्यो सुनको भाउ, हालसम्मकै उच्च

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुनको भाउ ५ माघमा तोलामा ४ हजार २ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सो दिन सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको भाउ १८५ रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ५ हजार ८१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
५ माघ, काठमाडौं । सुनको भाउ एकैदिन तोलामा ४ हजार २ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ७७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदी आज तोलामा १८५ रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ५ हजार ८१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
