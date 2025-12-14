काभ्रे–२ मा मधु आचार्यलाई दियो कांग्रेसले टिकट

५ माघ, काभ्रे । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट मधु आचार्य उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनले सोमबार सभापति गगन कुमार थापाबाट टिकट लिएका हुन् ।
भोलि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको दिन छ । त्यसअघि कांग्रेसले धमाधम आफ्ना उम्मेदवारहरू टुंगो लगाइरहेको हो ।
आचार्य गगन थापा समूहका नेता हुन् ।
काभ्रेको यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेले अशोककुमार ब्याञ्जुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बसुन्धारा हुमागाईंलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
