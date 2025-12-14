रुकुम पूर्वका डाँडामा हिउँको पछ्यौरी, पातिहाल्नामा लुकामारी (तस्वीरहरू)

१० माघ, रुकुम पूर्व । माघ महिनाको ठिहिर्याउने जाडो छिचोल्दै लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व यतिबेला हिउँको बाक्लो पछ्यौरी ओढेर बसेको छ । यो पछ्यौरीले कसैलाई न्यानो मुस्कान दिएको छ त कसैलाई चिसो सास्ती ।
केही साता अघिसम्म फुस्रो र उराठलाग्दो देखिएको सिस्ने हिमालले अहिले ‘कालो पत्थर’को चोला फेरेको छ । सिस्ने मात्र होइन, पुथा हिमालदेखि धौलागिरी र माछापुच्छ्रेका श्रृङ्खलाहरू हिउँले ढाकिएर टलक्क टल्किएका छन् ।
जिल्लाको सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका माथिल्लो भेगहरू यतिबेला कुनै चित्रकारले कोरेको जीवन्त क्यानभास जस्तै देखिएको छ ।
रुकुम पूर्व र बागलुङ संगमस्थल ‘पातिहाल्ना’ यतिबेला हिउँ खेल्नेहरूको मुख्य अखडा बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै गुड्ने गाडीहरू पातिहाल्ना आइपुग्दा नरोकिई धरै मानिस फर्कंदैनन् ।
रुकुम पश्चिम, दाङ, सल्यान र रोल्पाबाट मात्र होइन, पोखरा र बुटवल जस्ता टाढाका सहरबाट समेत पर्यटकहरू हिउँसँग साक्षात्कार गर्न यहाँ आइपुगेका छन् ।
अवरुद्ध मध्य पहाडी सडक खोल्न अग्रसर भएका स्थानीय समाजसेवी चन्द्र रसाईलीले हिउँ जति सुन्दर छ, यसले निम्त्याउने अवरोध उति नै कठिन भएको सुनाए ।
‘हिउँ परेपछि पर्यटक झुम्मिने कुराले खुसी त लाग्छ, तर जब सयौँ यात्रीहरू सडकमै अलपत्र पर्छन्, तब हाम्रो मन अमिलो हुन्छ । हिउँ पन्छाएर बाटो सुचारु गर्न हामी लागिपरेका छौं, ताकि कसैले पनि यो जाडोमा सडकमै रात काट्न नपरोस्,’ उनले भने ।
हिउँको थुप्रोमा पर्यटकहरू रमाइरहेका छन् । पातिहाल्नाबाट उकालो लागेर तिलाचन र चौँरी लेकसम्म पुग्नेहरू हिउँको साम्राज्यमा हराउँदा ढोरपाटनको सुन्दर फाँटले उनीहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिन्छ ।
‘हिउँ त पहिले पनि देखियो, तर पातिहाल्नाको यो उचाई र यहाँबाट देखिने हिमालको दृश्य साँच्चिकै मनमोहक दृष्य छ,’ हिउँ खेल्न आएका एक आन्तरिक पर्यटकले आफ्नो अनुभव साटे ।
तर, हिउँ सधैँ रहर मात्र बनिदिँदैन । हिउँसँगै आएको ‘कहर’ले यात्रीहरूलाई उत्तिकै पिरोलेको छ । लुगुमदेखि पातिहाल्नासम्मको करिब १० किलोमिटर सडक खण्डमा हिउँ जम्दा सवारी साधन चलाउन निकै सकस भएको छ ।
प्रकृतिको यो सुन्दर उपहारले एकातिर पर्यटनको ढोका उघारिदिएको छ भने अर्कोतिर दैनिक जनजीवन र यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ ।
