रुकुम पूर्वको खुला चौरमा निर्वाचन प्रहरीको लिखित परीक्षा (तस्वीरहरू)

लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पनि निर्वाचन प्रहरीका लागि लिखित परीक्षा लिने काम भइरहेको छ ।

बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ माघ ९ गते १४:१९

९ माघ, रुकुम पूर्व । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धमाधम निर्वाचन प्रहरी भर्ना भइरहेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन प्रहरीका लागि अहिले परीक्षा लिने लगायतका काम भइरहेको हो ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पनि निर्वाचन प्रहरीका लागि लिखित परीक्षा लिने काम भइरहेको छ ।

खुला चौरमा परीक्षार्थीहरूलाई लामबद्ध राखेर परीक्षा लिइएको दृश्य लोभलाग्दो देखिन्छ ।

बालाराम शेर्पाली

