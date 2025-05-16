रुकुम पश्चिमको मनमोहक साँख गाउँ (तस्वीरहरू)

२८ पुस, रुकुमपूर्व । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका-७ मा अवस्थित साँख गाउँ प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । वरिपरि हरियाली पहाड र बीचमा टल्किने कञ्चन साँख दहले यो गाउँलाई कुनै सुन्दर चित्रकथा जस्तै बनाएको छ ।
यहाँको सुन्दरता केवल प्राकृतिक दृश्यमा मात्र सीमित छैन । गाउँको विकास र पहिचानका लागि अहोरात्र खट्ने यहाँका परिश्रमी नागरिक यस गाउँका वास्तविक गहना हुन् ।
पिठ्युँमा घाँस-दाउराको भारी र ओठमा मुस्कान बोकेर उकालो-ओरालो गर्ने यहाँका आम नागरिकहरूको सङ्घर्षले पहाडी जीवनको जीवन्त तस्वीर प्रस्तुत गर्छ ।
कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको साँख गाउँ अहिले बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
दहको शान्त वातावरण र ग्रामीण जनजीवनको सामीप्यता खोज्नेहरूका लागि यो एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ ।
तस्वीरहरू : बालाराम शेर्पाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4