पूर्वका जिल्ला घुमेर काठमाडौं फर्किए बालेन

१० माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर जनकपुर हुँदै पूर्वका जिल्ला पुगेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह काठमाडौं फर्किएका छन् ।
उनी शनिबार अपरान्ह इटहरी पुगेका थिए । त्यहाँबाट विमानमा उनी काठमाडौं फर्किएका हुन् । इटहरीमा केहीबेर उनले समर्थकसँग गाडीबाटै भेटघाट गरेका थिए ।
गत ४ माघमा बालेनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै सोही दिन उनी जनकपुर पुगेका थिए ।
जनकपुरमा माघ ५ गते आयोजित सभामा सहभागी भएर उनी त्यहाँबाटै झापा गएका थिए ।
झापा–५ बाट आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका बालेन त्यसपछि पूर्वका केही जिल्लामा पुगे ।
इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुमका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर समर्थकलाई उनले भेट गरेका थिए । शनिबार बिहान धनकुटा सदरमुकाम पुगेका बालेन त्यहाँ भने गाडीबाट नओर्लि फर्किएका थिए ।
झापा क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवारी दिएका शाह त्यस आसपासका जिल्लामा चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
