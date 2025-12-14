+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

68/9 (13.5)
Scotland Women va Nepal Women vs

Scotland Women

140/10(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Scotland won by 72 runs

Nepal Women

68/9(13.5)
vs

Scotland Women

140/10(20)
WC Series
Nepal Women
68/9 (13.5)
VS
Scotland won by 72 runs
Won Scotland Women
140/10 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

ब्रिटेन–नेपाल च्याम्बर अफ कमर्समा नयाँ नेतृत्व

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १२:२८
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायतस्थित ब्रिटेन–नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा ट्राभल व्यवसायी बिराज भट्ट सर्वसम्मत चयन भएका छन्।
  • संस्थाले बेलायत–नेपाल व्यापार वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने र दोहोरो कर प्रणाली हटाउन लबी गर्ने योजना बनाएको छ।
  • कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले सन् २०१९ मा कुल व्यापार ६०९ मिलियन पाउन्ड रहेको र नेपालमा लगानीका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

१२ माघ, लन्डन । बेलायतस्थित नेपाली तथा बेलायती व्यवसायीहरूको संस्था ‘ब्रिटेन–नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स’ (बीएनसीसी) मा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले ट्राभल व्यवसायी बिराज भट्टको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो। भट्ट यसअघि संस्थाको उपाध्यक्ष थिए।

साधारणसभाले उपाध्यक्षद्वयमा इन्द्र गिरी र कमल पौडेललाई चुनेको छ भने सचिवमा राजेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन्।

त्यसैगरी, सदस्यहरूमा प्रभु न्यौपाने, कृष्ण भट्ट, सन्तोष मण्डल, नाडिया विलियम्स, अन्जनी फुँयाल, प्रकाश ढुङ्गाना, अनिल न्यौपाने, दीपक श्रेष्ठ, मोसाद अन्जिज, वीपी खनाल, वसन्त नेपाल, विकास नेपाल र क्याम्पबेल मिचेल चयन भएका छन्। संस्थाको सीईओमा स्टिभ बक्ले चुनिएका छन्।

बीएनसीसीका संरक्षक एवं कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै निवर्तमान कार्यसमितिको सफल कार्यकालप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले बेलायत र नेपालबीच आयात र निर्यात गरी २५० मिलियन पाउन्ड व्यापार भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै एक दशकयता सन् २०१९ मा कुल व्यापार ६०९ मिलियन पाउन्ड रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, सन् २०१५ मा बेलायत–नेपाल व्यापार ३०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढी थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो ३०० मिलियन पाउन्डभन्दा कम छ। कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले गत वर्ष सन् २०२५ को ६ महिनामा यूकेबाट नेपालतर्फको निर्यात ६८ मिलियन पाउन्ड र आयात १८२ मिलियन पाउन्ड रहेको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरे।

उनले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य भएको बताउँदै दूतावासले बीएनसीसीसँग सहकार्य गरी नेपालमा लगानीका लागि पहल गरिरहेको उल्लेख गरे। बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोराले व्यापार तथा लगानीमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान दिनु कर्तव्य हुने समेत उनले बताए।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिराज भट्टले संस्थाले बेलायतमा रहेका नेपाली व्यवसायीहरूलाई थप समेट्दै नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आउँदो अक्टोबर २०२६ मा नेपालमा ‘ट्रेड मिसन’ लैजाने योजना रहेको बताउँदै संस्थाले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्बन्धमा निरन्तर ‘लबी’ गर्ने पनि जानकारी दिए।

उनले बीएनसीसीले विगत र भविष्यमा पनि नेपाल सरकार, लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, बेलायती विदेश मन्त्रालय (एफसीडीओ) लगायतका निकायसँग निरन्तर सहकार्य गरी नेपाल र नेपाली व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने बताए।

निवर्तमान अध्यक्ष डा. कपिल रिजालले एक–अर्का व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसैका लागि बीएनसीसी सक्रिय रहेको बताए। सन् १९९६ मा स्थापित यस संस्थाले बेलायत–नेपाल व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धिका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ।

च्याम्बर अफ कमर्स ब्रिटेन-नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टाइगर कप : महिलातर्फ तेस्रो हारसँगै फाइनल दौडबाट बाहिरियो आर्मी,

टाइगर कप : महिलातर्फ तेस्रो हारसँगै फाइनल दौडबाट बाहिरियो आर्मी,
एउटा पेन्गुइन किन यति धेरै भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन यति धेरै भाइरल भइरहेको छ ?
उत्तेजनाको राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ, मधेशका कुरा काठमाडौंमा सुनाउँछु : गगन थापा

उत्तेजनाको राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ, मधेशका कुरा काठमाडौंमा सुनाउँछु : गगन थापा
महोत्तरीबाट सात पूर्वमन्त्री चुनावी मैदानमा

महोत्तरीबाट सात पूर्वमन्त्री चुनावी मैदानमा
धर्मेन्द्र, आर माधवन, अल्का याज्ञनिकसहितलाई पद्म विभूषण

धर्मेन्द्र, आर माधवन, अल्का याज्ञनिकसहितलाई पद्म विभूषण
विकिपिडियाको जमाना सकिएको हो ? च्याटजीपीटीले प्रयोग गर्दैछ ग्रोकिपिडिया

विकिपिडियाको जमाना सकिएको हो ? च्याटजीपीटीले प्रयोग गर्दैछ ग्रोकिपिडिया

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित