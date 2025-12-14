इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभामा भीषण पहिरो : २५ जनाको मृत्यु, ७२ बेपत्ता

१२ माघ, काठमाडौं । शनिबार बिहान इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभा प्रान्तको पश्चिम बान्डुङ रिजेन्सीअन्तर्गत पर्ने सिसारुआ जिल्लामा एउटा ठूलो पहिरो गएको छ। बिहानैदेखि परेको अविरल र भीषण वर्षाका कारण माउन्ट बुराङराङको भिरालो जमिनबाट खसेको पहिरोले पासिरलाङ्गु र बावाकान सिबुदाह गाउँका कम्तीमा ३४ घर पुरेको हो।
सोमबारसम्मको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा २५ पुगेको छ भने करिब ७२ जना अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ। उद्धार टोलीले २५ वटा शवका झोलाहरू राष्ट्रिय प्रहरीको ‘डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन’ (डीभीआई) टोलीलाई बुझाएको छ, जसले हालसम्म ११ जना पीडितको पहिचान पुष्टि गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार एजेन्सीको नेतृत्वमा भइरहेको उद्धार कार्यमा सेना, प्रहरी र स्थानीय स्वयंसेवकहरू गरी २५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यद्यपि, उद्धार कार्यमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्।
केही स्थानमा हिलो र बालुवाको लेदो ५ मिटरसम्म गहिरो भएकाले भारी मेसिनरी प्रयोग गर्न कठिन भएको छ। आइतबार पहाडको भिरालो भागमा चिरा परेर पुनः सानो पहिरो खसेका कारण सुरक्षाका लागि केही समय उद्धार कार्य रोक्नुपरेको थियो।
यस क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको वर्षाले जमिन अस्थिर बनाएको छ, जसका कारण उद्धारकर्ताहरूले म्यानुअल उपकरण र ड्रोनको मात्र प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्।
इन्डोनेसियाका उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिङ राकाले आइतबार घटनास्थलको निरीक्षण गर्दै सरकारी आश्रयस्थलमा बसिरहेका करिब २३० विस्थापितहरूसँग भेट गरे। उनले माउन्ट बुराङराङमा भइरहेको भू-उपयोग परिवर्तनको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन्।
‘वाल्ही’ लगायतका वातावरणीय समूहहरूका अनुसार, प्राकृतिक जङ्गल फडानी गरी तरकारी खेती र पर्यटन विकासका लागि प्रयोग गरिएका कारण यो विपत्तिले यति ठूलो रूप लिएको हो।
पश्चिम बान्डुङ प्रशासनले सहायता र पुनःस्थापना कार्यलाई व्यवस्थित गर्न १४ दिने सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। मौसम विज्ञान, जलवायु र भू-भौतिकी एजेन्सी (बीएमकेजी) ले जनवरीको अन्त्यसम्म जाभा टापुमा भारी वर्षा जारी रहने पूर्वानुमान गरेकाले अधिकारीहरूले छिमेकी जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई समेत सतर्क रहन चेतावनी दिएका छन्।
