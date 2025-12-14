इन्डोनेसियामा प्राकृतिक प्रकोप : ९ जनाको मृत्यु, ८० जना बेपत्ता

इन्डोनेसियामा भारी वर्षाका कारण पश्चिम बान्दुंग क्षेत्रका गाउँहरूमा शनिबार बिहान भएको भूस्खलनमा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ८० जना अझै बेपत्ता छन् ।
खराब मौसमका कारण उद्धार कार्य राति रोकिएको थियो, तर आइतबार बिहान वर्षा कम भएसँगै उद्धार कार्य फेरि सुरु भएको छ।
उद्धारकर्मी सेना, प्रहरी र स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा प्रभावित क्षेत्रमा उत्खनन गर्दै छन् । ड्रोन र कुकुर टोलीको प्रयोग गरी अझै पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ ।
पश्चिम बान्दुंगका मेयरले चेतावनी दिएका छन् कि भूस्खलन भएको भूभाग निकै कठिन र जमिन अझै अस्थिर छ ।
इन्डोनेसियामा वर्षाको समयमा प्रायः बाढी र भूस्खलन हुने गरेका छन् । गत वर्षको वर्षाले सुमात्रा टापुमा करिब एक हजार२०० जनाको मृत्यु र दुई लाख ४० हजार भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए ।
वातावरणविद् र सरकारी अधिकारीहरूले वन क्षेत्र हराएको कारणले बाढी र भूस्खलन बढेको बताएका छन् ।
यसै महिनामा सियाउ टापुमा परेको अत्यधिक वर्षाले कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
