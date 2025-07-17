News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इन्डोनेसियाले गाजाका दुई हजार घाइतेहरूको उपचारका लागि गलाङ टापुमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ।
- इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले उपचारको उद्देश्य मात्र रहेको र निको भएपछि गाजा फर्किने बताए।
- गत अप्रिलमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिअन्तोले करिब एक हजार गाजावासीलाई आश्रय दिन तयार रहेको बताएका थिए।
२३ साउन, काठमाडौं । इन्डोनेसियाले गाजाका दुई हजार घाइतेहरूको उपचार गर्ने भएको छ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले यसबारे जानकारी दिए पनि यी व्यक्ति इन्डोनेसिया कसरी पुग्ने भन्ने विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
इन्डोनेसियाले सिंगापुरको दक्षिणमा रहेको गलाङ टापुमा देशको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
यस टापुमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिले भियतनामी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको थियो । राष्ट्रसंघले महामारीका समयमा कोभिड बिरामीहरूको उपचारका लागि यहाँ एक अस्पताल स्थापना गरेको थियो ।
प्रवक्ताले भने, ‘यो उद्धार होइन। यो केवल उपचारको उद्देश्यका लागि हो। जब उनीहरू पूर्ण रूपमा निको हुनेछन् र निको हुनेछन्, उनीहरू गाजा फर्किनेछन्।’
इन्डोनेसिया यस द्वन्द्वसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
गत अप्रिलमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिअन्तोले इन्डोनेसिया करिब एक हजार गाजावासीहरूलाई आश्रय दिन तयार रहेको बताएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4