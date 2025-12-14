‘कमेडी च्याम्पियन’ को चौंथो सिजन ओटीटीमा आउन लागेको हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । लोकप्रिय टिभी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ र ‘कमेडी नाइट विथ च्याम्पियन्स’ लाई ओटीटी प्लाटफर्ममा पनि ल्याउने तयारी भैरहेको यसका निर्माताले बताएका छन् ।
शोका निर्देशक समेत रहेका विशाल भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दर्शक र प्रशंसकलाई ओटीटी प्लाटफर्ममा शो ल्याउनेबारे तयारी भैरहेको र यसबारे सुझाव मागेका छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पनि उनले यसबारे गृहकार्य भैरहेको बताए ।
उनले मुख्यतः ३ सल्लाह सामाजिक सञ्जालबाट मागेका छन् । पहिलो- ओटीटीमा गएमा सब्सक्रिप्सन लिएर सहयोग गर्नुहुन्छ त ? दोस्रो- कुनै बिजनेस एकाउन्ट खोलेर क्यूआर हालेर युट्युबमै बसेको उचित होला ? तेस्रो- नेपालमा युट्युबमा जाने र विदेशमा ओटीटीमार्फत सब्सक्रिप्सन मोडेलमा जाने ।
यी तीन विकल्पमध्ये तेस्रोलाई अघि बढाउने सम्भावना रहेको र आफूले पनि सुझाव पनि त्यस्तै पाएको विशालले बताएका छन् । उनका अनुसार यो विकल्पअन्तर्गत विदेशमा बस्ने नेपालीले उचित शुल्क तिरेर ओटीटीमा शो हेर्न पाउनेछन् भने नेपालबाट भने युट्युबमै निःशुल्क हेर्न सकिनेछ ।
सक्षम कलाकार र दक्ष प्राविधिकलाई आर्थिकरुपमा पनि सम्मान होस् र नेपालमै बसेर काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले यी विकल्प अघि सारेको निर्देशक भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् ।
हरेक नयाँ सिजन गर्ने क्रममा बजारमा पुग्दा टिम महंगो भएको बताउँदै भण्डारीले कलाकार र प्राविधिक विदेश भासिन्छन् कि भनेर चिन्ता लागेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार, ‘कमेडी च्याम्पियन’ को चौंथो सिजन बैशाखदेखि ल्याउने तयारी छ । ‘कमेडी च्याम्पियन’ ले पनि त्यसपछि निरन्तरता पाउनेछ । साथै, यो टीम एक कथानक फिल्मको निर्माणमा जुट्दैछ । अहिले फिल्मको पटकथा लेखन कार्य भैरहेको समेत भण्डारीले जनाए ।
