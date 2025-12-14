प्रचण्डलाई विप्लवको जवाफ: चुनावी गठबन्धन नगर्नेले एकताको जाली कुरा गरे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा (माओवादी)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चुनावी गठबन्धन गर्नसमेत प्रचण्ड तयार नभएको बताएका छन्।
- प्रचण्डले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई चुनावी मोर्चामा सहकार्य गर्न तयार नभएको भन्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असफल भएको उल्लेख गरेका थिए।
- विप्लवले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै पार्टी एकताको चर्चा जालझेलको बासी र असफल हुइयाँ मात्र भएको लेखेका छन्।
१५ माघ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चुनावी गठबन्धन गर्नसमेत प्रचण्ड तयार नभएको बताएका छन् । पार्टी एकताको लागि आफूले प्रयास गर्दा पनि विप्लव तयार नभएको भन्दै प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट विप्लवको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
‘आज चुनावी मोर्चामा समेत सहकार्य गर्न तयार नहुने पार्टीले एकताको चर्चा गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रयोग गर्दा गर्दा थोत्रो भइसकेको काम नलाग्ने जालझेलको बासी र असफल हुइयाँ मात्र हो,’ प्रचण्डलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा विप्लवले लेखेका छन्, ‘यस्तो भ्रममा विचार मरेका, आँत सडेका, आश गुमाएका र आफ्नै इतिहासले चेपट्टीएका हुतिहारा मात्र पर्छन् ।’
विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी परित्याग गरेका चिरञ्जीवी ढकालसहितका केही नेतालाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा भित्र्याउने क्रममा प्रचण्डले विप्लवलक्षित प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
जेन्जी आन्दोलनपछि विप्लव राजनीतिक रूपमा ठूलो तुहिँलोभित्र हराएको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर विप्लवले गुमाएको बताएका थिए ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विप्लवले रोल्पाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका थिए । तर, रोल्पाबाट माओवादीले वर्षमान पुन अनन्तलाई उम्मेदवार बनायो ।
यसअघि विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफू उम्मेदवार बन्न लागेको क्षेत्रमा माओवादी गठबन्धन गर्नसमेत तयार नभएको संकेत गर्दै बुधबार विप्लवले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका हुन् ।
यसअघि यी दुई पार्टीबीच एकताको लागि पटकपटक छलफल चलेको थियो । त्यसक्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत भदौ ९ मा हरिसिद्धीनिवास पुगेर विप्लवसँग छलफल गरेका थिए ।
