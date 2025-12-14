+
चिरञ्जीवी ढकालले छाडे विप्लवको साथ, रोजे प्रचण्ड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १०:२०

१४ माघ, काठमाडौं । विप्लव निकट नेकपा माओवादीका नेता एवम् विद्यार्थी संगठनका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालले विप्लवको साथ छाडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।

उनी विप्लव माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल समाजवादीका महासचिव प्रकाश झप्रेललाई लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पुगेका हुन् ।

उनीहरुलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउने कार्यक्रम छ ।

स्रोतका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता ढकालसँगै आठ जना केन्द्रीय सदस्यहरु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका ढकाल काठमाडौं निवासी हुन् । पार्टीमा उनी विप्लव र प्रकाण्डको निकट मानिन्थे । उनी दाङमा आयोजित तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीको २१औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिएका थिए ।

एमसीसीको विरोध लगायतका आन्दोलनका क्रममा उनी पटक-पटक पक्राउ परेका थिए ।

चिरञ्जीवी ढकाल प्रचण्ड विप्लव
प्रतिक्रिया
