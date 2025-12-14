राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच आधा घण्टा भेटवार्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच १४ माघ, काठमाडौंमा आधाघण्टा भेटवार्ता भएको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्कीले आज बिहान साढे १० बजे शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभएको थियो।
- राष्ट्रपतिको सल्लाहकार किरण पोखरेलले 'समसामयिक विषयमा उहाँहरूबीच कुराकानी भयो' भनेका छन्।
