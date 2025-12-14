+
संखुवासभामा निर्वाचन आयोगले सोध्यो ३ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै ३ जना कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १६:०२

१५ माघ, संखुवासभा । संखुवासभा जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्पष्टीकरण लिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै ३ जना कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गरेको भन्दै तीन जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको सहायक निर्वाचन अधिकृत उज्वल न्यौपानेले जानकारी दिए ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै दलका उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेदवारको प्रचार गर्दै भोट मागेको उजुरीका आधारमा तीन जना कर्मचारी माथि स्पष्टीकरण सोधेको उनले बताए ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कर्मचारीको नाम भने खुलाइएको छैन ।

जिल्लामा एक सय ९ मतदान स्थल र एक सय ६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि संखुवासभामा तीन महिला सहित १६ जना चुनावी मैदानमा छन् ।

निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण
प्रतिक्रिया
