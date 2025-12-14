+
सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १९:३७
फाइल तस्वीर

१४ माघ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । राउत सप्तरी-बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छन् ।

राउतले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनेर उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ का सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न र झन्डाको तोरण बनाई प्रदर्शन गरेको भनेर राउतविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको हो ।

यसलाई आधार मानेर आयोगले राउतलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा चुनाव सीके राउत
