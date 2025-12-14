+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुवाआमाको हातबाट टिकाटालो गरेर गृह वडाबाट तामाङले थाले घरदैलो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १७:२९

१४ माघ, दमक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकका झापा क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार रन्जित तामाङले घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन् ।

बुधबार जन्म दिने बुआ आमाको हातबाट टिका ग्रहण गर्दै उनले चुनावी घरदैलो अभियान सुरु गरेका हुन् ।

झापा –५ अन्तर्गत कमल गाउँपालिका वडा नं –१ बाँसवारीस्थित निजी निवासमा पिता लोकवहादुर र माता लाखमाया तामाङ्ले मुल ढोकामा टिका लगाएर अभियान टोलीलाई बिदा गरे ।

तामाङले आफ्नै गृह वडाबाट चुनावी घरदैलो अभियान सुरु गरेको मूल निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र बस्नेत, दिपेनवाला राई, गगन पुरी, दुर्गा चौलागाईं, कर्म पुलामी लगायत सहभागी थिए ।

संयोजक बस्नेतले क्षेत्र नं–५ का चारवटै पालिकाका २९ वटै वडामा ‘जनतासँग रन्जित तामाङ कार्यक्रम’ आयोजना गरिने बताए ।

तामाङले उम्मेदवारी दिएको झापा –५ एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपावाट वरिष्ठ नेता बालेन शाह, कांग्रेसबाट मन्दरा चिमरिया र राप्रपाबाट लक्ष्मीप्राद संग्रौला चुनावी मैदानमा छन् ।

रन्जित तामाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित