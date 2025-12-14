बुवाआमाको हातबाट टिकाटालो गरेर गृह वडाबाट तामाङले थाले घरदैलो

१४ माघ, दमक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकका झापा क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार रन्जित तामाङले घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन् ।
बुधबार जन्म दिने बुआ आमाको हातबाट टिका ग्रहण गर्दै उनले चुनावी घरदैलो अभियान सुरु गरेका हुन् ।
झापा –५ अन्तर्गत कमल गाउँपालिका वडा नं –१ बाँसवारीस्थित निजी निवासमा पिता लोकवहादुर र माता लाखमाया तामाङ्ले मुल ढोकामा टिका लगाएर अभियान टोलीलाई बिदा गरे ।
तामाङले आफ्नै गृह वडाबाट चुनावी घरदैलो अभियान सुरु गरेको मूल निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र बस्नेत, दिपेनवाला राई, गगन पुरी, दुर्गा चौलागाईं, कर्म पुलामी लगायत सहभागी थिए ।
संयोजक बस्नेतले क्षेत्र नं–५ का चारवटै पालिकाका २९ वटै वडामा ‘जनतासँग रन्जित तामाङ कार्यक्रम’ आयोजना गरिने बताए ।
तामाङले उम्मेदवारी दिएको झापा –५ एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपावाट वरिष्ठ नेता बालेन शाह, कांग्रेसबाट मन्दरा चिमरिया र राप्रपाबाट लक्ष्मीप्राद संग्रौला चुनावी मैदानमा छन् ।
