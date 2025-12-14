राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

१५ माघ, काठमाडौं । सीटीस्क्यान मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी सहित २० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि सात करोड ३१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो ।
अख्तियारले भण्डारी सहित तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. बोम बिसी, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू शरद भण्डारी र आषुतोश भण्डारी, अमितकुमार चौधरीमाथि मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानका शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लिलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी र अध्यापक डा. श्रीसिया पोख्रेलमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ । खरिदको कुनै योजना नै नबनाई मेसिन खरिद गरेको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि अधिकृत हिरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्यूटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र स्टाफ नर्स विन्दु पौडेलमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियारले सीटीस्क्यान मेसिन आपूर्ति गर्ने हिमालयन मेडिटेक प्रालि र त्यसका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारलाई पनि मुद्दा चलाएको छ ।
