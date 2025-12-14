‘द ब्रिटिस कलेज अलुम्नाई मिट २०२६’ सम्पन्न

१५ माघ, काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेज (टीकेजी) ले आफ्ना पूर्वविद्यार्थीलाई एकै थलोमा भेला गराउने र उनीहरूबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसाथ ‘अलुम्नाई मिट तथा नेटवर्किङ सेसन २०२६’ कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात टीकेजीका कन्ट्री डाइरेक्टर अरुणकुमार कँडेलको सशक्त र एकीकृत नेपाली अलुम्नाई समुदाय निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कलेजका मार्केटिङ हेड अमरदीप मण्डलले सञ्चालन गरेको ‘टुगेदर वि आर स्ट्रङ्गर’ शीर्षकको विशेष सत्र र ऊर्जाशील सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतिले सहभागीमा उत्साह थपेको थियो ।
त्यस्तै पूर्व विद्यार्थीहरू आशिष आचार्य र योङ जिन होङले प्रेरणादायी की–नोट मन्तव्य दिँदै आफ्ना व्यावसायिक यात्रा र सफलताका अनुभव साझा गरे ।
औपचारिक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कलेजका आईटी सल्लाहकार जोन पार्क (पूर्व प्रडक्ट हेड–गुगल) ले पेसागत नेटवर्कको महत्त्व दर्शाए ।
कार्यक्रम समापन गर्दै द ब्रिटिस कलेजका सीईओ राजन कँडेलले कलेजले हालसम्म ३ हजारभन्दा बढी विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको जानकारी दिँदै संस्थाको भविष्य निर्माणमा पूर्वविद्यार्थीहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताए ।
उनले नयाँ अलुम्नाई एसोसिएसन गठनका लागि दर्ता भई सक्रिय सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्दै यसले मेन्टरसिप र व्यावसायिक अवसर सिर्जनामा ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सम्झना समेटिएका विभिन्न भिडियो प्रदर्शन, सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।
