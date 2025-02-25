एमबाप्पेले इन्जुरी टाइममा पेनाल्टी गोल गरेपछि रियल विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रियल मड्रिडले स्पानिस ला लिगामा रायो भालेकानोलाई २-१ ले पराजित गरेको छ।
- किलियन एमबाप्पेले इन्जुरी टाइममा पेनाल्टीमार्फत विजयी गोल गरे।
- खेलमा रायोका तीन खेलाडीले रातो कार्ड पाए र रियलले शीर्ष स्थानमा ५४ अंक जोडेको छ।
१८ माघ, काठमाडौं । किलियन एमबाप्पेले इन्जुरी टाइममा पेनाल्टीमार्फत गोल गरेपछि स्पानिस ला लिगामा रियल मड्रिडले रायो भालेकानोलाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
नाटकीय बनेको खेलमा रियलले पेनाल्टीमा विजयी गोल गर्दा भालेकानोका दुई खेलाडीले रातो कार्ड सामना गर्दै मैदान छाडेका थिए ।
घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा भएको खेलमा रियलका लागि भिनिसियस जुनियरले १५औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफको सुरुमै रायो भालेकानोले गोल फर्कायो । जोर्ज डे फ्रुटोसले ४९औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल १-१ को बराबरीमा ल्याए ।
दोस्रो हाफको अन्त्यतिर खेल केही तनावपूर्ण बन्दा रायोका खेलाडीहरुले लगातार कार्ड पाएका थिए । ८१औं मिनेटमा डानी सेबालोसलाई फल गरेपछि रायो भालेकानोका पाथ सिसेलाई सिधै रातो कार्ड देखाइएको थियो । त्यसपछि दुई मिनेटभित्रै रायोका दुई खेलाडीले पहेँलो कार्ड सामना गरे ।
९० मिनेटको खेल १-१ को बराबरी अवस्थामा थियो । खेलमा ९ मिनेटको इन्जुरी टाइम थपिएको थियो । तर इन्जुरी टाइमको आठौं मिनेटमा रायो भालेकानोका नोबेल मेन्डीले रियलका ब्राहिम डियाजलाई फल गरेपछि रियलले पेनाल्टी पायो ।
त्यसपछि नवौँ मिनेटमा भालेकानोका खेलाडीले अल्फोन्सो इस्पिनोले पहेँलो कार्ड पाए । रियलले पेनाल्टी हान्दा १० मिनेट बितिसकेको थियो । एमबाप्पेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाए ।
खेल अझै लम्बियो । इन्जुरी टाइमको १४औं मिनेटमा रायो भालेकानोका पेप चाभारियले रातो (दोहोरो पहेँलो) कार्डको सामना गर्दै मैदान बाहिरिए ।
जितपछि रियलले २२ खेलबाट ५४ अंक अंक जोड्दै शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँग अंकदूरी १ मा झारेको छ । रायो भालेकानो २२ खेलबाट २२ अंकका साथ १७औं स्थानमा छ ।
