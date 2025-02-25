राष्ट्रिय लिग फुटबलका खेल आजदेखि फेरि सुरु हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय लिग फुटबलको खेलहरू १० फागुनदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा पुनः सुरु हुँदैछन्।
- आज एपीएफ एफसी र बाराको नव जनजागृति क्लबबीच दिउँसो सवा १२ बजे पहिलो खेल हुनेछ।
- एपीएफ र न्युरोड टिमले आजको खेल जित्दै शीर्ष स्थानको मछिन्द्र एफसीसँग अंक बराबरी गर्ने अवसर पाएका छन्।
१० फागुन, काठमाडौं । मोफसलको प्रतियोगिताको लागि ‘ब्रेक’पछि राष्ट्रिय लिग फुटबलको खेलहरू आजदेखि फेरि सुरु हुँदैछन् ।
आजको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफ एफसी र बाराको नव जनजागृति क्लबबीच हुनेछ । यो खेल दिउँसो सवा १२ बजे एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा सुरु हुनेछ ।
यस्तै न्युरोड टिम (एनआरटी) र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबबीच अपरान्ह ४ बजे खेल हुनेछ । यो खेल पनि एन्फा कम्प्लेक्समै हुँदैछ ।
एपीएफ र एनआरटीलाई आजको खेल जित्दै शीर्ष स्थानको मछिन्द्र एफसीसँग अंक बराबरी गर्ने अवसर हुनेछ । एपीएफ ५ खेलबाट १३ अंकसहित तेस्रोमा छ भने ६ खेलबाट एपीएफ समान अक रहेको एनआरटी चौथोमा छ ।
शीर्ष स्थानको मछिन्द्रसँगै, लालिगुराँस एसोसिएसन, एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी एफसी राष्ट्रिय लिगमा अपराजित छन् ।
मछिन्द्रले लिग ब्रेक हुनुअघि ६ खेलमा ५ जित र १ बराबरीबाट १६ अंक जोड्दै एकल रुपमा अग्रता कायम राखेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा भइरहेको राष्ट्रिय लिगमा ए डिभिजनका १३ र एन्फा प्रेसिडेन्टका शीर्ष चार गरी १७ क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
