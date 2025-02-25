सिटीले न्युकासललाई हरायो, शीर्षस्थानको आर्सनलसँग २ अंक मात्र पछाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्यान्चेस्टर सिटीले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासललाई २-१ ले पराजित गरेको छ।
- निक ओ'रिलीले सिटीका लागि दुवै गोल गरे भने लेविस हलले न्युकासलका लागि गोल फर्काए।
- सिटीले २७ खेलमा ५६ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहँदा आर्सनलसँगको अंकदूरी २ मा झरेको छ।
१० फागुन, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले न्युकासललाई पराजित गरेको छ ।
घरेलु मैदान इतिहादमा भएको खेलमा सिटीले न्युकासलमाथि २-१ को जित निकालेको हो । सिटीको जितमा दुवै गोल निको ओ’रिलीले गोल गरे । न्युकासलका लागि लेविस हलले गोल फर्काए ।
खेलको १४औं मिनेटमा ओ’रिलीले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । २२औं मिनेटमा हलले खेल बराबरीमा ल्याए ।
२७औं मिनेटमा ओ’रिलीले दोस्रो गोल गरेपछि सिटी अग्रतामा आयो । त्यसपछि कुनै गोल भएनन् ।
जितपछि दोस्रो स्थानको सिटीले २७ खेलमा ५६ अंक जोडेको छ र शीर्षस्थानको आर्सनलसँगको अंकदूरी २ मा झारेको छ । आर्सनलको समान खेलबाट ५८ अंक छ ।
पराजित न्युकासल ३६ अंकसहित १०औं स्थानमा छ ।
