साफ यू-२० च्याम्पियनसिप : नेपालको पहिलो खेल भुटानसँग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले साफ यू-२० च्याम्पियनसिप २०२६ को पहिलो खेलमा मार्च २३ मा भुटानसँग खेल्नेछ।
- नेपाल समूह ए मा माल्दिभ्स र श्रीलंका सँगै छन् भने समूह बी मा बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान छन्।
- नेपालले साफ यू-२० च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक चरणमा ८० खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ।
२० माघ, काठमाडौं । नेपालले साफ यू-२० च्याम्पियनसिप २०२६ को पहिलो खेलमा भुटानसँग खेल्ने भएको छ ।
दक्षिण एसियाली पुटबल महासंघ (साफ) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार समूह ए मा रहेको नेपालले मार्च २३ मा पहिलो खेलमै भुटानसँग खेल्नेछ ।
नेपाल र भुटानसहित आयोजक माल्दिभ्स र श्रीलंका समूह ए मा छन् । बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान समूह बी मा छ ।
नेपालले दोस्रो खेल मार्च २५ मा श्रीलंका र तेस्रो खेल मार्च २७ मा घरेलु टोली माल्दिभ्ससँग खेल्नेछ ।
दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । सेमिफाइनल अप्रिल १ मा फाइनल अप्रिल ३ मा हुनेछ ।
नेपालले साफ यू-२० च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक चरणमा ८० खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4