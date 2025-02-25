+
English edition

टी–२० विश्वकपका लागि श्रीलंकाको अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक

२०८२ माघ १९ गते २२:१० २०८२ माघ १९ गते २२:१०

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
टी–२० विश्वकपका लागि श्रीलंकाको अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रीलंकाले आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ का लागि आफ्नो अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेको छ।
  • टोलीको कप्तानी अलराउन्डर दसुन शनाकाले गर्नेछन् र उनी डिसेम्बरमा प्रारम्भिक टोलीमै कप्तान घोषित भइसकेका थिए।
  • श्रीलंकाको पहिलो खेल फेब्रुअरी ८ मा आयरल्यान्डविरुद्ध हुनेछ र समूहमा अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड, ओमान र जिम्बाबे रहेका छन्।

१९ माघ, काठमाडौं । श्रीलंकाले आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ का लागि आफ्नो अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेको छ ।

टोलीको कप्तानी अलराउन्डर दसुन शनाकाले गर्नेछन् । उनी यसअघि डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक टोलीमै कप्तान घोषित भइसकेका थिए ।

टोलीमा पथुम निसान्का, कुसल मेन्डिस, कुसल पेरेरा र चरिथ असलंकाजस्ता अनुभवी खेलाडीहरू समावेश छन् । कामिन्दु मेन्डिसले टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् । उनी इंग्ल्यान्डविरुद्धको सिरिजबाट बाहिरिए पनि यस पटक धनञ्जय डि सिल्भाको स्थानमा टोलीमा परेका हुन् । पेस बलर प्रमोद मदुशन भने टोलीबाट बाहिरिएका छन् ।

बलिङतर्फ मथिशा पथिराना नेतृत्वमा रहने पेस आक्रमणमा दुश्मन्था चमीरा र इशान मालिंगा रहेका छन् । बाँकी टोली इंग्ल्यान्डविरुद्ध टी-२०आई खेलेको टोलीसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ ।

सन् २०१४ का च्याम्पियन टोली श्रीलंकाले आफ्नो पहिलो खेल फेब्रुअरी ८ मा आयरल्यान्डविरुद्ध खेल्नेछ । यो समूहमा अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड, ओमान र जिम्बाबे रहेका छन् ।

श्रीलंकाको टोली : दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसान्का, कामिल मिशारा, कुसल मेन्डिस, कामिन्दु मेन्डिस, कुसल पेरेरा, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिन्दु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महिश थिक्साना, दुश्मन्था चमीरा, मथिशा पथिराना र इशान मालिंगा।

टी-२० विश्वकप टी-२० विश्वकप २०२६ श्रीलंका क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
गण्डकी

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

टी–२० विश्वकपका लागि श्रीलंकाको अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक

टी–२० विश्वकपका लागि श्रीलंकाको अन्तिम १५ सदस्यीय टोली सार्वजनिक

राफ्ट स्लोलाममा नेपाल राफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम

राफ्ट स्लोलाममा नेपाल राफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम

छैटौं दक्षिण एसियाली सेपाकताक्रो च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ

छैटौं दक्षिण एसियाली सेपाकताक्रो च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ

राष्ट्रिय लिगमा लालिगुराँस र मछिन्द्रले बाँडे अंक

राष्ट्रिय लिगमा लालिगुराँस र मछिन्द्रले बाँडे अंक

१२औं एक्सेल्सियर कप : फुटसलमा काष्ठमण्डपको तेहोरो जित

१२औं एक्सेल्सियर कप : फुटसलमा काष्ठमण्डपको तेहोरो जित

एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

एन्फामा विधान विपरीत गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष खतिवडाको आपत्ति

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ