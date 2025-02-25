राष्ट्रिय लिगमा लालिगुराँस र मछिन्द्रले बाँडे अंक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलमा लालिगुराँस एसोसिएसन र मछिन्द्र एफसीले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् ।
सोमबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा तेस्रो स्थानको मछिन्द्र र पाँचौ स्थानको लालिगुराँसले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन् ।
खेलमा दुवै टोलीले अवसर पाएपनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय लिगमा मछिन्द्रको यो लगातार चार जित पछि पहिलो बराबरी हो भने लालिगुराँसको दोस्रो बराबरी हो ।
५ खेलमा ४ जित र १ बराबरीबाट १३ अंक जोडेर मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । दोस्रो बराबरीपछि लालिगुरासँले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ तर शीर्ष स्थानमा पुग्ने अवसर गुमाएको छ ।
५ खेलबाट ३ जित र २ बराबरीपछि लालिगुराँस ११ अंक जोडेर पाँचौ स्थानमै छ । त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग समान अंक जोडेपनि कास्कीको लालिगुराँस गोलअन्तरमा पछि छ ।
