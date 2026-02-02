१२औं एक्सेल्सियर कप : फुटसलमा काष्ठमण्डपको तेहोरो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ माघ, काठमाडौं । काष्ठमण्डप विद्यालयले १२औं एक्सेल्सियर कपअन्तर्गत ब्वाइज फुटसलतर्फ एकै दिन तीन खेल जित्दै शानदार प्रदर्शन गरेको छ । विभिन्न उमेर समूहमा खेलेका खेलमा काष्ठमण्डपले यू–९, यू–११ र यू–१३ मा सफलता हासिल गर्यो ।
यू–९ समूहमा काष्ठमण्डपले राई स्कुललाई ४–० गोलले पराजित गर्यो । काष्ठमण्डपका स्लोक रिमालले दुई गोल गर्दा अनय रेग्मीले एक गोल गरे । एक गोल आत्मघाती रह्यो ।
यू–११ मा काष्ठमण्डपले आयोजक एक्सेल्सियर (येलो) लाई ४–२ गोलले हरायो । काष्ठमण्डपका अधिराज श्रेष्ठले दुई तथा नडुप प्रसाईं र शिभांकराज भट्टले एक–एक गोल गरे । एक्सेल्सियरका दृशान्त कार्की र जम्बाला डोर्जे लामाले एक–एक गोल फर्काए ।
यू–१३ मा काष्ठमण्डपले एक्सेल्सियर (निलो) लाई ५–१ गोलले पाखा लगायो । काष्ठमण्डपका वैभव बुढाथोकीले दुई गोल गर्दा सुजस्विन ओझा, नेयोन भण्डारी र साहस्य सिंहले एक–एक गोल गरे । एक्सेल्सियरका ओजस पाठकले सान्त्वना गोल गरे ।
यू–९ मा कोहिनुरले दोहोरो जित निकाल्दै लाइफ स्कुललाई १–० तथा एक्सेल्सियर (येलो) लाई २–० गोलले हरायो ।
अन्य खेलमा, यू–१३ मा रिब्सले ज्ञानोदय बालवाटिकालाई १–०, एक्सेल्सियर (येलो) ले ज्ञानोदयलाई २–१, कोहिनुरले बोधीसत्वलाई ३–०, एआई स्कुलले सेक्रेड हार्टलाई ३–० र हार्ट ल्यान्डले सेक्रेड हार्टलाई २–१ गोलले पराजित गरे । किड्स लर्निङ र बोधीसत्वबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो । यू–१६ मा रिब्सले एलआरआईलाई २–० ले हरायो ।
यस्तै बास्केटबलतर्फ यू–१२ गर्ल्समा आयोजक एक्सेल्सियर (येलो) ले युरो स्कुललाई २२–२ ले सहजै पराजित गर्यो । जितमा सम्भावी अधिकारीले ६ अंक योगदान गरिन् ।
सिनियर ब्वाइजतर्फ ज्ञानोदयले एलआरआईलाई ३४–२३, पुष्पसदनले संस्कृत इन्टरनेसनल स्कुललाई ३९–३४ र रेडियन्ट पब्लिकले एक्सेल्सियरलाई २७–१३ ले हरायो । ज्ञानोदयका साइमन क्षेत्रीले २१, पुष्पसदनका सम्राट लामाले २६ र रेडियन्टका सुसनराज न्यौपानेले १० अंक जोडे ।
सिनियर गर्ल्सतर्फ रिब्सले न्यु जेनिथलाई ३१–५, ल्यान्डमार्क एकेडेमीले ज्ञानोदयलाई २८–१५ र रेडियन्ट पब्लिकले चाँदबागलाई ८–६ ले पराजित गर्यो । रिब्सकी सिस्का थापाले १०, ल्यान्डमार्ककी प्रतिक्षा राईले २२ र रेडियन्टकी सेजल रोकाले ५ अंक बनाइन् ।
