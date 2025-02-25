+
राफ्ट स्लोलाममा नेपाल राफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम

राफ्ट स्लोलाममा नेपाल राफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम

१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल र्‍याफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघको आयोजनामा चितवनको फिस्लिङस्थित त्रिशूली नदीमा सोमबार सम्पन्न राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिप २०२६ अन्तर्गत राफ्ट स्लोलाम विधातर्फ नेपाल राफ्ट एण्ड कायक क्लब (फिस्लिङ ए) प्रथम भएको छ ।

राफ्ट स्लालोम विधाको फाइनलमा बिब नम्बर १०८ को टोलीले १७२.३८ सेकेन्डको उत्कृष्ट समय निकाल्दै ३०० पूर्णांकका साथ पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।

प्रतियोगितामा १७५.८५ सेकेन्डको समयसहित प्याडल नेपाल ‘बी’ दोस्रो र १८४.७९ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै भोटेकोशी एड्भेन्चर क्लब ‘ए’ तेस्रो हुन सफल भए । दोस्रो र तेस्रो हुने टोलीले क्रमशः २७६ र २५८ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

कुल १२ वटा व्यावसायिक टोलीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको यस च्याम्पियनसिपमा र्‍याफ्टिङ एड्भेन्चर नेपाल चौथो र नेपाल कायक क्लब पाँचौं स्थानमा रहे ।

प्रतियोगिताको सम्पूर्ण विधाको ओभरअल फाइनल मंगलबार हुने आयोजकले जनाएको छ ।

