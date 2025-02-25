छैटौं दक्षिण एसियाली सेपाकताक्रो च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रीलंकाको कोलम्बोमा हुने छैटौं दक्षिण एसियाली सेपाकताक्रो च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन १४ सदस्यीय नेपाली टोलीलाई सोमबार बिदाइ गरिएको छ।
- प्रतियोगिता फेब्रुअरी ४ देखि १० गतेसम्म हुनेछ र पुरुष तथा महिला टोलीले रेगु र क्वाड्रेन्ट स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
- टोली बुधबार श्रीलंका जानेछ र यसमा १० खेलाडी, संघका अध्यक्ष, व्यवस्थापक र प्रशिक्षक रहेका छन्।
१९ माघ, काठमाडौं । श्रीलंकाको कोलम्बोमा हुने छैटौं दक्षिण एसियाली सेपाकताक्रो च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने १० खेलाडीसहित १४ सदस्यीय नेपाली टोलीलाई सोमबार बिदाइ गरिएको छ ।
यही फेब्रुअरी ४ देखि १० तारिख (माघ २१ देखि २७ गते)सम्म हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने पुरुष खेलाडीमा दिपेशजंग थापा, रोशन तामाङ, रविन भट्टराई, राजन नेपाली र विकास कुमाल रहेका छन् ।
महिलामा सुमित्रा डंगोल, चन्द्रा चौधरी, इनु चौधरी, उषा महर्जन र पायल शाही छन् । पुरुष र महिला दुवै टोलीले रेगु र क्वाड्रेन्ट स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल सेपाताक्रो संघले जनाएको छ ।
अफिसियलमा नेपाल सेपाकताक्रो संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद गुरुङ, टिम व्यवस्थापकमा अक्कलबहादुर तामाङ तथा प्रशिक्षकमा नरबहादुर थापा र श्यामबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् ।
टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले सोमबार बिदाइ गरे । टोली बुधबार श्रीलंका जाने छ ।
प्रतिक्रिया 4