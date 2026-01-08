+
नेप्से घट्ने क्रम निरन्तर, ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक ‘सर्किट’

नेप्से सूचक घटे पनि बुधबार ४ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढेपछि सकारात्मक ‘सर्किट’ लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १५:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक बुधबार १.६४ अंकले घटेर २६८१.५० बिन्दुमा झरेको छ।
  • बुधबार नेप्सेमा ३ सय २६ कम्पनीको ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६६ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ।
  • कालिञ्चोक दर्शन, सुपर माई हाइड्रो, सुपर मादी हाइड्रो र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ।

२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक घट्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ । मंगलबार १२ अंकले घटेको नेप्से सूचकमा सामान्य गिरावट आएको हो ।

नेप्से सूचक घटे पनि बुधबार ४ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढेपछि सकारात्मक ‘सर्किट’ लागेको नेप्सेले जनाएको छ । बुधबार नेप्से सूचक घट्ने बढ्ने गरे पनि बन्द हुँदा घटेरै बन्द भएको हो ।

बुधबार सकारात्मक सर्किट लगेका कम्पनीमा कालिञ्चोक दर्शन, सुपर माई हाइड्रो, सुपर मादी हाइड्रो र आँखुखोला जलविद्युत् छन् । नेप्सेमा धेरै कारोबार हुनेमा पनि आँखुखोला हाइड्रो नै छ ।

बुधबार कारोबार सुरु हुँदा २६८३.१५ अंकमा रहेको नेप्से १.६४ अंक घटेर २६८१.५० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेसँगै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि ०.७० अंक घटेको छ ।

बुधबार नेप्सेमा कारोबार भएकामध्ये १ सय ३४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १ सय १३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १३ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

बुधबार नेप्सेमा कारोबार भएका समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ ४.५६ अंक घटेको छ । त्यसैगरी जीवन बीमा १७.१९, उत्पादनमूलक ४९.६४, लघुवित्त १५.१४, सामूहिक लगानी कोष ०.०६ र अन्य समूह ७.२५ अंक घटेका छन् ।

तर, बुधबार विकास बैंक ६.०७, वित्त २३.३३, होटल १४.०८, जलविद्युत् १३.४०, लगानी ०.०९, जीवन बीमा १५.१८ र व्यापार समूह १८.९१ अंक बढेका छन् ।

बुधबार नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । नप्सेमा मंगलबार सूचक घटेको पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको थियो ।

नेप्सेमा बुधबार ३ सय २६ कम्पनीको ८० हजार ४ सय २२ कारोबारबाट ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६६ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

यो कारोबार रकम मंलबारको तुलनामा थोरै हो । मंगलबार नेप्सेमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज नेप्से परिसूचक
