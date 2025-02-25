बंगलादेशसँग पराजित भएसँगै नेपाल साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिपको लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
पोखरा रंगशालामा बुधबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग ४-० ले पराजित भएसँगै नेपाल बाहिरिएको हो । फाइनल पुग्ने लक्ष्य राखेपनि पूरा हुन सकेन ।
नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग १-० ले पराजित भएको थियो । दोस्रो खेलमा भुटानलाई २-१ ले हराएको भएपनि तेस्रो खेलमा पराजित भएको हो ।
बंगलादेश र भारत शीर्ष दुईमा रहेर फाइनल प्रवेश गरेका छन् ।
