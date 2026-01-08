+
बदलिएको कांग्रेस २.० हो, यसले देशलाई बदल्छ : गगन थापा

‘युवाहरू भविष्य हुन् भनेर छाड्ने होइन, पार्टनर हुन् । सँगै हिंड्ने हो,’ सभापति गगन थापाले भनेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १८:२१

२१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्ने बताएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले आफूहरू युवासँगै अघि बढ्न चाहेको पनि बताएका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस बदलेर आएका छौं, यसले देशलाई बदल्छ । यो नयाँ नेपाली कांग्रेस हो, यो कांग्रेस २.० हो, जसले पूराना कांग्रेसको सबै असल कुराहरूलाई लिएको छ । खराब कुरालाई छाडेको छ,’ सभापति थापाले भनेका छन् ।

ऋाफ्नो पार्टी एउटा एजेन्सी भएको र यही एजेन्सीलाई प्रयोग गरेर देश बदल्ने सपना साकार पार्न चाहेको पनि उनले भिडियोमा भनेका छन् ।

‘म तपाईंहरूसँग काम गर्न चाहन्छु, हिंड्न चाहन्छु । बदलिएको नेपाली कांग्रेस एउटा एजेन्सी हो,’ गगनले भनेका छन्, ‘यो एजेन्सीलाई प्रयोग गरेर नेपाल बदल्ने तपाईं–मेरो सपनालाई साकार पार्न चाहन्छौं ।’

द्येशलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले थप ध्वंशमा पर्न नदिने पनि बताएका छन् ।

‘यसका लागि बदलिएको नेपाली कांग्रेस, बदल्छौं देश भन्ने विश्वासका साथ हामी तपाईंहरूको माझ आएका छौं । यो देशलाई आज सम्हाल्नपर्ने पनि छ,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘हामी नेपाललाई सम्हाल्छौं पनि । हामी देशलाई थप ध्वंशमा पर्न दिंदैनौं ।’

आफूहरू कुनै उत्तेजना र घृणाको राजनीति नगर्ने बताउँदै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने गगनको भनाइ छ ।

‘हामी कुनै उत्तेजनाको राजनीति गर्दैनौं, हामी कुनै घृणाको राजनीति गर्दैनौं । हामी सबैलाई मिलाएर लिएर जान्छौं । हामी मिलाउने मात्र होइन, नेपालको व्यवस्थालाई बदल्छौं पनि,’ सभापति थापाले भनेका छन्, ‘सुधार्छौं पनि । नेपालमा शासन गर्ने हाम्रो मति र गतिलाई पनि बदल्छौं भनेर आएका छौं ।’

उनले युवाहरूलाई पार्टनरको रुपमा लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘युवाहरू भविष्य हुन् भनेर छाड्ने होइन, पार्टनर हुन् । सँगै हिंड्ने हो,’ थापाले भनेका छन् ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस युवा सभापति
