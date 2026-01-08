‘श्री बुकुरो’ को मर्मस्पर्शी टिजर : चिना नमिलेका प्रेमीप्रेमिकाले गर्लान् विवाह ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुदीप भुपाल सिंह निर्देशित फिल्म 'श्री बुकुरो' को टिजर युट्युबमा रिलिज भएको छ।
- निर्माताले यसैसाता निधन भएका मिडिया संयोजक दिनेश सिटौलाप्रति समर्पित गर्दै टिजर सार्वजनिक गरेका हुन्।
- 'श्री बुकुरो' १ फागुनदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ।
काठमाडौं । सुदीप भुपाल सिंह निर्देशित फिल्म ‘श्री बुकुरो’ को टिजर युट्युबमा रिलिज भएको छ । यसैसाता निधन भएका फिल्मका मिडिया संयोजक दिनेश सिटौलाप्रति समर्पित गर्दै निर्माताले संक्षिप्त टिजर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टिजर सार्वजनिक गरिएको हो । ‘पहिलो दृश्य’ नाम राखिएको उक्त टिजरले फिल्मको कथावस्तुबारे संक्षिप्त झलक दिन्छ ।
‘सिंगल सट’ छायांकन शैलीमा खिचिएको टिजरमा केटाकेटीको विवाहको लागि चिना हेराउन पण्डितसहित बसेका दुई परिवारको कथा देखाइएको छ । पण्डितले चिना हेर्दै ग्रहदशा राम्रो नभएकाले विवाह हुन नसक्ने बताउँछन् । के अब उनीहरूबीच विवाह होला ?
६ मिनेटको टिजरलाई निर्देशक सिंहले सिंगल सट शैलीमार्फत दर्शकलाई कौतुहल तुल्याएका छन् । टिजरको सुरुवात निर्देशक सिटौलाप्रति ट्रिब्यूट दर्शाउँदै सुरु हुन्छ ।
फिल्ममा लक्ष्मी गिरी, आशीर्वाद क्षेत्री, निकिता आचार्य, प्रतीकराज न्यौपाने, रोशन कार्की, राजन इशान, दीपिका थापा लगायतको अभिनय छ । फिल्म रेन्ज प्रालिको ब्यानरमा यसलाई रुबी सेनले निर्माण गरेकी हुन् ।
‘श्री बुकुरो’ १ फागुनदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
