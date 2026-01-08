+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्णय नहुन्जेल पालिकाहरूको केन्द्र परिवर्तनमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १६:५५

२२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी सिफारिसको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल त्यो विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

स्थानीय तह गठन भएपछि गुल्मीको इस्मा गाँउपालिकाको रजस्थल गाविस भवन केन्द्र तोकिएको थियो । पछि गाँउ सभाले १७ मंसिर, २०७७ सालमा उक्त केन्द्रलाई त्यहाँबाट रातापोखरी, माटाखानीमा तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो ।

गाउँ सभाको उक्त निर्णय विरुद्ध दुई वडाध्यक्षहरू चुराबहादुर खत्री र टिकाबहादुर रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूको दाबीमा, गाँउ सभाका सदस्य र वडाध्यक्षहरूलाई कुनै जानकारी नदिई रातापोखरामा केन्द्र र माटाखानी, फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी केन्द्र तोक्ने निर्णय भएको थियो ।

उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा फाइल अध्ययन गर्दा गाउँ सभाका ३० सदस्यहरूमध्ये केन्द्र सार्ने निर्णयमा २१ र विपक्षमा ८ मत परेको रहेछ । र, गाउँसभाको दुई तिहाइले केन्द्र सार्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, सुरुमा केन्द्र तोक्दा गाउँ सभाको दुई तिहाइले निर्णय गरे पुग्थ्यो । तर केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गर्दा गाउँ सभाको दुई तिहाइले नै सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । तर सिफारिस गरेर मात्रै पुग्दैन, सरकारले त्यो सिफारिसको अध्ययन गर्छ ।

अनि २६ भदौ २०७५ मा सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुकूल केन्द्र परिवर्तन गर्ने सिफारिस भएमा मात्रै निर्णय गर्छ । तर दुई जना वडाध्यक्षहरूले मापदण्ड मिचेर केन्द्र तोक्ने काम भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने गाँउ सभाबाट सिफारिससम्म भएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको भन्दै विवादमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेको हो । सिफारिस गरेको विषय कार्यपालिकामा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय नभएको विषयमा न्यायिक परीक्षण अघि बढाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

‘गाउँपालिकाले गरेको केन्द्र सार्ने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा निवेदकहरू नेपाल सरकार समक्ष नै मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने सहितका आफ्ना गुनासाहरू लिएर जानसक्ने नै देखिन्छ,’ न्यायाधीशहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले २८ मंसिर २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा त्यस्ता गुनासाहरूलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्ने र सरकारको निर्णयमा समेत चित्त नबुझेमा अन्तिम उपायको रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने समय बाँकी नै देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शरद ओझाले पाएनन् अन्तरिम आदेश, नयाँ नियुक्ति पाएकाले काम गर्न पाउने

शरद ओझाले पाएनन् अन्तरिम आदेश, नयाँ नियुक्ति पाएकाले काम गर्न पाउने
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : चुनावअघि सुनुवाइ थाल्नसमेत असम्भव

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : चुनावअघि सुनुवाइ थाल्नसमेत असम्भव
सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश

सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश
वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
जापानी भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज

जापानी भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज
भवन निर्माण मापदण्डबारे अदालतको आदेश सम्मान गर्छौं : कार्यवाहक मेयर डंगोल

भवन निर्माण मापदण्डबारे अदालतको आदेश सम्मान गर्छौं : कार्यवाहक मेयर डंगोल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित