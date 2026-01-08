+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिथ्या सूचनाले निष्पक्ष निर्वाचनको जोखिम बढाइरहेको छ’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १४:११

२५ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुनको तेस्रो साता हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साइबर सुरक्षा र भ्रमण सूचनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसिएटिभ, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, फ्रिडम फोरम लगायतका २० वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था नै चिन्ताजनक’ बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनीहरुले विशेष गरी ‘निर्वाचन अघिका तीन दिन अत्यन्तै संवेदनशील हुने’ निष्कर्ष निकालेका छन् । अबका दिनमा भौतिक मतदान प्रक्रियाको सुरक्षाले मात्रै नपुग्ने भन्दै उनीहरुले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचाररहित सूचनाको पनि वातावरण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा क्षति पुर्‍याउनसक्ने भन्दै उनीहरुले ‘नेपालको निर्वाचन मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहेको’ भन्दै सचेत रहन अपील गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग र केही नागरिक समाजका संस्थाहरु मिथ्या सूचना पहिचान र विश्लेषणमा सक्षम देखिएको भन्दै उनीहरुले समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र भने सक्रिय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना तथा सचेतना अभियानहरू तत्काल तीव्रताका साथ सुरु गरिनु आवश्यक छ ।’

सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक संस्थाहरूबिच प्रभावकारी समन्वय र संस्थागत प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले सम्पादक तथा पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’को साझा संयन्त्र विकास हुनुपर्ने भनेका छन् ।

डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा अपरीहार्य रहेको भन्दै उनीहरुले प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई तत्काल पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरूले जनमत निर्माणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने भन्दै ती डिजिटल अधिकारमा क्रियाशिल संस्थाहरुले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमा क्रियाशील सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग निर्वाचन आयोगले सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

झुटो सूचनाप्रति लक्षित गरी समाचार सामग्री प्रकाशित गर्दा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले ‘अनफलो क्याम्पेन’को सामना गर्नुपर्ने डर बढ्ने भन्दै उनीहरुले पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य, व्यवसायिक आचारसंहिता र जिम्मेवारीमा रहन अपील गरेका छन् ।

अबका दिनमा सुरक्षित मतपेटिकाले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउन नसक्ने भन्दै उनीहरुले सही, तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमत निर्माण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । उक्त प्रक्रियालाई सशक्त रूपमा सघाउन र विस्तार गर्न नागरिक समाज संस्थाहरु प्रतिबद्ध छौं ।’

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मिथ्या सूचना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने

चुनावमा निर्वाचन आयोगले ९ प्रकारका सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने
चुनावलाई चटक नबनाऔं, योग्य व्यक्तिलाई जिताऔं

चुनावलाई चटक नबनाऔं, योग्य व्यक्तिलाई जिताऔं
लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार

लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार
६० जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो, प्याकिङ धमाधम

६० जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो, प्याकिङ धमाधम
काठमाडौं–८ : अघिल्लो चुनावकै उम्मेदवार आमने-सामने

काठमाडौं–८ : अघिल्लो चुनावकै उम्मेदवार आमने-सामने
चुनावी प्रचारको केन्द्रमा थारू गाउँ, ‘मटावा’ फकाउँदै उम्मेदवार

चुनावी प्रचारको केन्द्रमा थारू गाउँ, ‘मटावा’ फकाउँदै उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित