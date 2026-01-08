काठमाडौं–८ : अघिल्लो चुनावकै उम्मेदवार आमने-सामने

२० माघ, काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं-८ बाट २०७९ का उम्मेदवार आमने-सामने भएका छन् ।
अघिलो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विराजभक्त श्रेष्ठ १० हजार ११२ मतका साथ विजयी भएका थिए । यसपटक पनि उनी रास्वपाका उम्मेदवार छन् ।
सत्ता होइन, संस्कार बदल्न आफूले उम्मेदवारी दिएको तर्क श्रेष्ठको छ । ‘पुरानो अनुभव र नयाँ ऊर्जालाई जोड्दै, जनताको आत्मसम्मान, अपनत्व र आम नागरिकले भरोसा गर्नसक्ने प्रणाली स्थापित गर्न मेरो उम्मेदवारी हो,’ श्रेष्ठले भने ।
उनी यस पटक पनि जितलाई निरन्तरता दिने योजनामा छन् । श्रेष्ठले सम्पदा संस्कृति संरक्षणमा जोड दिँदै आएका छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा श्रेष्ठका प्रतिद्वन्द्वी थिए, तत्कालीन हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार सुमन सायमी । उनले ६ हजार १७९ मत ल्याएका थिए । सायमीले यस पटक दल बदलेका छन् । उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।
सायमी पनि सम्पदा, संस्कृति संरक्षण, ऐतिहासिक बस्ती, जात्रा–पर्व, भाषा र मौलिक पहिचान जोगाउन सक्रिय रूपमा लागेका युवा हुन् । यस पटक पनि यी दुई उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धालाई मतदाताले चासोका साथ नियालेका छन् ।
गत चुनावमा काठमाडौं-८ बाट तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो भएका थिए । उनले यो क्षेत्रबाट ४ हजार ८८१ मत ल्याएका थिए ।
यस पटक एकीकृत समाजवादी तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । दुई पार्टी मिलेकाले अघिल्लो चुनावको मतको आधारमा नेकपाको मत बढी देखिन्छ ।
तर, रास्वपासँग पनि काठमाडौं महानगरमा पूर्वप्रमुख बालेन शाहले एकता गरेकाले रास्वपाका उम्मेदवार श्रेष्ठले मत बढाउने दाबी मतदाताको छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा श्रेष्ठ र सायमीको प्रतिस्पर्धालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसबाट सपना राजभण्डारी प्रतिस्पर्धामा छिन् । उनी दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीकी धर्मपत्नी हुन् । २०७९ मा उनी आदिवासी जनजाति समुदायबाट समानुपातिक सांसद थिइन् । २०४८ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय रूपमा विभिन्न पदमा रही काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पनि हुन् । सपना पनि सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा, डबली तथा मठमन्दिरको संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तनका विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आएकी छिन् । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा अधुरा योजना पूरा गर्ने मेरो संकल्प हो,’ उनले भनेकी छिन् ।
एमालेबाट क्षेत्र नम्बर ८ मा राजेश शाक्य मैदानमा छन् । उनी २०५४ स्थानीय निर्वाचित कामनपा-१९ वडाको सदस्य र २०७४ बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । उनले २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलाई १,७७४ मतको अन्तरले हराएर विजयी भएका थिए ।
यस पटक प्रतिनिधिसभामा पनि जितलाई निरन्तता दिने योजना उनको छ । ‘सोचमा स्पष्टता, काममा प्रतिबद्धता,’ शाक्यले भनेका छन् ।
एमालेले गत २०७९ को चुनावमा यो क्षेत्रबाट ३ हजार ८९१ मत ल्याएको थियो । त्यसबेला एमालेका शिवसुन्दर राजवैद्य उम्मेदवार थिए ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा शाक्य सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएका थिए । जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दै आएको अनुभवका कारण आफूले जित हासिल गर्ने दाबी उनको छ ।
राप्रपाका नवीन शाही पनि यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा छन् । अघिल्लो चुनावमा यो क्षेत्रमा राप्रपाका प्रकाश रिमालले ४ हजार ३८८ मत ल्याएका थिए ।
त्यसैगरी नेमकिपाका बन्दना श्रेष्ठ, उज्यालो नेपाल पार्टीका राजन खड्गी लगायतका २२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । काठमाडौं-८ मा ५७ हजार ८११ मतदाता छन् । जहाँ २३ मतदानस्थल र ६५ वटा मतदान केन्द्र छन् ।
