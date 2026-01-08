+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिल्म ‘बिगुल’ को प्रचारप्रसारमा जेसिजले सघाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'बिगुल' को प्रचारप्रसार र प्रदर्शन तयारीका लागि नेपाल जेसिजसँग सहकार्य गरिएको छ।
  • निर्माता दिनेश कोइरालाले 'बिगुल' मा नेपाली समाजका दबिएका आवाज र संघर्षशील महिलाको कथा प्रस्तुत गरिएको बताए।
  • अभिनेता नीर शाहले 'बिगुल' जस्तो वास्तविक कथामा बनेको फिल्ममा आफू सहभागी हुन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताए।

काठमाडौं । फिल्म ‘बिगुल’ ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रचारप्रसार र प्रदर्शन तयारीबारे जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनमा सामाजिक संस्था नेपाल जेसिजले सघाउने भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा निर्माता दिनेश कोइराला र जेसिजका अध्यक्ष जीवन कार्कीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जेसिजले साताअघि सम्पन्न फिल्मको मोफसल प्रचारप्रसारलाई पनि सघाएको थियो ।

जेसिजसँगको सहकार्यले ऊर्जा मिलेको निर्माता कोइरालाले बताए । कोइराला स्वयम सन् २००८ मा नेपाल जेसिजका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । आफूले देश र जनताको पक्षमा सन्देशका साथमा मनोरञ्नात्मक फिल्म निर्माण गरेको बताउँदै सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा ब्यक्त गरे ।

समाजिक कार्यमा अग्रसर युवाको विश्वब्यापी संगठनले ‘बिगुल’ जस्तो वर्तमान नेपाली समाज, परिवार, राजनीति तथा युवाको वास्तविक कथामा निर्माण गरिएको फिल्मलाई सघाउनु आवश्यक भएकाले सहकार्य गरिएको उनले बताए ।

निर्देशक कोइरालाले ‘बिगुल’ भुइँमान्छेको कथा भएको र वर्तमान राजनीति परिदृश्यसँग निकै मिल्दो भएकाले नागरिकले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले फिल्ममा भरपुर मनोरञ्जनका साथै आमनेपालीलाई देश र माटोप्रति अझ बढी प्रेम जगाउने सन्देश समाहित भएको दावी गरे ।

अभिनेता नीर शाहले ‘बिगुल’ जस्तो वर्तमानको वास्तविक कथामा बिरलै फिल्म बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै आफू यो फिल्मको एक हिस्सा बन्न पाएकोमा गर्व महसुस भएको बताए । उनले ‘बिगुल’ आमनेपालीमाझ भन्नै पर्ने कथामा बनेको बताउँदै यसप्रकारका विषयका फिल्म निर्माणमा अझै जोड दिनुपर्ने बताए ।

अभिनेत्री बेनिशा हमालले यस फिल्ममा आफूले चुनौतीपूर्ण भूमिका प्रस्तुत गरेको बताइन् । अभिनेता नरेन खड्काले आफूले जागरुक युवाको भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

निर्माता कोइरालाले फिल्ममा नेपाली समाजका दबिएका आवाज, अन्याय सहेर बाँचिरहेका भुइँमान्छे, भविष्यको चिन्तामा छटपटाइरहेका युवापुस्ता र संघर्षशील महिलाको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कथा प्रस्तुत गरिएको बताए ।

म्याग्नेलिया गु्रपको ब्यानरमा कल्पना पौडेल प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा रमेश बुढाथोकी, हेमन्त बुढाथोकी, सरोज खनाल, विनोद न्यौपाने, रविन्द्र खड्का, शिशिर बाङ्देल, गीता अधिकारी, जेएन घिमिरे, मानुसी शर्मा, मीरा पण्डितको पनि अभिनय छ ।

प्रदीप भारद्वाज र मौनता श्रेष्ठको पटकथा तथा संवाद रहेको फिल्मलाई शिव ढकालले खिचेका हुन् । अर्जुन पोखरेल, विश्वप्रकाश शर्मा, मनोज चौलागाईंको संगीत छ ।

कमल राई र कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन छ । महेश कोइराला र सूर्यकान्त कोइराला सहनिर्माता रहेको फिल्मलाई तारा थापा किम्भेले सम्पादन गरेका हुन् भने एनबी महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन छ । फिल्म राजधानीभित्र काफिया फिल्म्स् र मोफसलमा ब्याङ्केट्स इन्टरटेन्मेन्टले बितरण गर्दैछ ।

नेपाल जेसिज बिगुल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओखलढुंगा राई दम्पती हत्या : १५ दिनपछि काठमाडौंबाट समातिए २ अभियुक्त

ओखलढुंगा राई दम्पती हत्या : १५ दिनपछि काठमाडौंबाट समातिए २ अभियुक्त
पशुपति आर्यघाटमा अभिनेता थापाको अन्त्येष्टि (तस्वीर)

पशुपति आर्यघाटमा अभिनेता थापाको अन्त्येष्टि (तस्वीर)
‘टिकटकको ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ अत्यधिक लत लाग्ने खालको छ’

‘टिकटकको ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ अत्यधिक लत लाग्ने खालको छ’
मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज (तस्वीरहरू)

मुम्बईमा टी–२० विश्वकप, काठमाडौंमा दर्शकको क्रेज (तस्वीरहरू)
जनावरहरूले ‘हेल्लो’ त भन्छन्, तर के उनीहरू ‘गुड बाई’ पनि भन्छन् ?

जनावरहरूले ‘हेल्लो’ त भन्छन्, तर के उनीहरू ‘गुड बाई’ पनि भन्छन् ?
बालेनको घरमा चोरी गर्ने योजनाकार नख्खु कारागारबाट फरार कैदी

बालेनको घरमा चोरी गर्ने योजनाकार नख्खु कारागारबाट फरार कैदी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित