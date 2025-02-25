मुस्ताङमा स्की प्रतियोगिता सम्पन्न, यी हुन् विजेताहरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल स्की संघले माघ २० गतेदेखि २४ गतेसम्म मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा पाँचौं राष्ट्रिय स्की प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ।
- प्रतियोगितामा ४० खेलाडीमध्ये २४ जना मात्र योग्य ठहरिएका थिए र पुरुष तथा महिला विभिन्न वर्गमा विजेताहरू घोषित भएका छन्।
- पुरुष प्रथम छेवाङ मिंगुर तामाङ, महिला सिनियर प्रथम संगिता लामा र महिला जुनियर प्रथम नयना शाक्य घोषित भएका छन्।
२५ माघ, काठमाडौं । नेपाल स्की संघको आयोजनामा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा आयोजित स्की प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । माघ २० गतेदेखि २४ गतेसम्म प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।
स्कीय संघले वारागुङ मुक्ति क्षेत्रमा चौथोपटक आयोजना गरेको हो । सन् २०२२ मा तेस्रो राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि हिउँको कारण ती वर्ष आयोजना हुन सकेको थिएन ।
शनिबार २४ गते सम्पन्न भएको ५औं स्की राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ४० जना खेलाडीमध्ये १४ जना पुरुष र १० जना महिला खेलाडी मात्र प्रतियोगिताको लागि योग्य भएको थियो।
यी हुन् विजयी खेलाडी
१. प्रथम – छेवाङ मिंगुर तामाङ : रसुवा
२. दोस्रो – समिप लामिछाने: झापा
३. तेस्रो -पुन्दरीक पाण्डे -दोलखा
पुरूष जुनियर
१. प्रथम -सामदेन खेल्नु शेर्पा -दोलखा
२. दोस्रो – अर्थ सिंह बोहरा – भक्तपुर
३. तेस्रो – केसाङ गुरुङ- मुस्ताङ
महिला जुनियर
१ प्रथम: नयना शाक्य- काठमाडौं
२. दोस्रो – मेनका कुमारी आले- महोत्तरी
३. तेस्रो – आसिया तामाङ – काठमाडौं
महिला सिनियर
१.प्रथम – संगिता लामा- नुवाकोट
२. दोस्रो – आयुशी महर्जन
