मुम्बइमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेल हेर्न उत्साहित नेपाली समर्थक

२५ माघ, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आज इंग्ल्यान्डसँग खेल्दै छ ।
पहिलो खेल हेर्ने नेपाली समर्थकहरु उत्साहित भएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन तीन खेल सम्पन्न भइसकेका छन् र तीनवटै खेलमा एशोसिएट टोलीले टेस्ट राष्ट्रलाई कडा टक्कर दिएका थिए ।
आज हुने खेलामा पनि नेपालले इंग्ल्याण्डलाई जितेर सुखद सुरुआत दिलाउने अपेक्षासहित समर्थकहरु स्टेडियममा पुगिसकेका छन् । आज पहिलो खेल न्युजिल्याण्ड र अफगानिस्तानबीच भएको छ । नेपाली समर्थकहरु भने उत्साहित हुँदै नेपालको खेल सुरु नहुँदै स्टेडियममा पुगेका छन् ।
नेपालको खेल सवा ३ बजे मुम्बइको वाङ्खडे स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
