+
English edition

टी-२० विश्वकपको पहिलो दिन : सूर्यको सुझबुझ ब्याटिङ, शेपर्डको ह्याट्रिक अनि डचको ड्रप

२०८२ माघ २५ गते १:१० २०८२ माघ २५ गते १:१०

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
टी-२० विश्वकपको पहिलो दिन : सूर्यको सुझबुझ ब्याटिङ, शेपर्डको ह्याट्रिक अनि डचको ड्रप

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी मेन्स टी-२० विश्वकप २०२६ आजदेखि सुरु भई पहिलो दिन भारत, वेस्ट इन्डिज र पाकिस्तानले जित हात पारेका छन्।
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादवले ४८ बलमा अविजित ८४ रन बनाएर भारतलाई १६१-८ को स्कोरमा पुर्‍याउन मद्दत गरे।
  • पाकिस्तानले नेदरल्यान्ड्सलाई ३ विकेटले हरायो भने वेस्ट इन्डिजले स्कटल्याण्डलाई ३५ रनले पराजित गर्‍यो।

२५ माघ, मुम्बई । आईसीसी मेन्स टी-२० विश्वकप २०२६ आज देखि औपचारिक रुपमा सुरु भइसकेको छ । पहिलो दिन तीन खेल सम्पन्न हुँदा तीनै खेल टेस्ट भर्सेस एसोसिएट राष्ट्र थियो ।

जसमा एसोसिएटले टक्कर दिएपनि टेस्ट राष्ट्रलाई पराजित भने गर्न सकेन । सहआयोजक भारतसहित वेष्ट इन्डिज र पाकिस्तानले पहिलो दिन विजयी सुरुवात गर्दा केही विशेष क्षणहरु रहे । एसोसिएट राष्ट्रहरु नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र अमेरिका पराजित भए ।

श्रीलंकाको कोलोम्बोमा भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानले नेदरल्याण्ड्सलाई ३ विकेटले हराउँदा भारतका भएको दुई खेलमा वेष्ट इन्डिज र भारतले स्कवर डिफेण्ड गर्दे जित हात पार्‍यो । वेष्ट इन्डिजले स्कटल्याण्डलाई ३५ रनले तथा भारतले अमेरिकालाई २९ रनले पराजित गर्‍यो ।

भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादवले मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दा नाटकिय रुपमा पतन भएको ब्याटिङलाई टेवा पुर्‍याएका थिए र त्यही इनिङ्स नै भारतको जितमा महत्वपूर्ण क्षण बन्यो ।

उनले ४९ बलमा अविजित ८४ रनको महत्वपूर्ण पारी खेल्दै टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतको स्कोर १६१-८ पुर्‍याउन मद्दत गरेका थिए । टी-२०आई मा विश्वकै नम्बर वान ब्याटर अभिषेक शर्मा टी-२० विश्वकपको आफ्नो डेब्यू खेलमै डक आउट भए ।

एक छेउबाट लगातार विकेट पतन भइरहँदा सूर्यले वाल बनेर भारतलाई सम्हालेका थिए । स्याडली भान शाकवाइकले पहिलो स्पेलमै ३-१३-३ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि एक समय ७७-६ को संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको भारतका लागि सूर्यले उद्दार गरे ।

उनले अक्षर पटेलसँग ४१ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरे । सूर्य बाहेक तिलक वर्माले २५, इशन किसनले २० र अक्षरले १४ रन योगदान गरे । अमेरिकाकाका लागि शाकवाइकले सर्वाधिक ४ विकेट लिँदा हर्मित सिंहले २ विकेट लिए ।

१६२ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा अमेरिकाले पनि टप अर्डरको विकेट चाँडै गुमाउँदा सम्हालिन पाएन र २९ रनले पराजित भयो । अमेरिकाले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३२ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

पाँचौं नम्बरका ब्याटर सन्जय कृष्णमुर्ती र छैटां नम्बरका ब्याटर शुभम रन्जानले समान ३७ रन बनाए । १३ रनमै ३ विकेट गुमाउँदा सन्जयले मिलिन्द कुमार सँग ५८ रनको साझेदारी गरेका थिए ।

मिलिन्द कुमारले ३४ रन जोडे । यी तीन बाहेक अमेरिका लागि अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन छुन सकेनन् । भारतका लागि मोहम्मद सिराजले ३ तथा अर्शदीप सिंह र अक्षर पटेलले समान २ विकेट लिए ।

हेटमायरको विस्फोटक ब्याटिङ र शेपहर्डको ह्याट्रिक

अर्को पूर्व विजेता टिम वेस्ट इन्डिजले पनि ब्याटिङमा सामान्य सुरुवात गरेको थियो । तर शिम्रोन हेटमायरले २२ बलमै अर्धशतक बनाउँदे आक्रमक ब्याटिङ गर्दा वेस्ट इन्डिजले १८२-५ रन बनायो ।

जवाफमा स्कटल्यान्डले राम्रो सुरुवात गरेको भएपनि जित भने निकाल्न सकेन । १३ ओभर सकिँदा ११४-३ को अवस्थामा रहेको स्कटल्यान्डलाई ४२ बलमा ६९ रन आवश्यक थियो ।

त्यहाँबाट नियमित अन्तरालमा विकेट गुमाउँदा स्कटल्यान्ड ७ बल खेल्नुअगावै १४७ रनमा अलआउट भयो । रोमारियो शेपर्डले यस टी-२० विश्वकपको पहिलो ह्याट्रिक विकेट लिँदै कुल ५ विकेट लिएर वेस्ट इन्डिजलाई ३५ रनको फराकिलो जित दिलाए ।

क्याच ड्रपले चुकेको नेदरल्यान्ड्स

श्रीलंकामा भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले आफ्नै कारणले पाकिस्तानलाई हराउने अवसर गुमायो । पाकिस्तानले अन्तिम दुई ओभरमा जितका लागि २९ रन आवश्यक थियो र नेदरल्यान्ड्सले जित्ने सम्भावना बढी थियो । तर १९औं ओभरमा पाकिस्तानले २४ रन जोड्दै खेल परिवर्तन गर्यो ।

नेदरल्यान्ड्सले दिएको १४८ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ३ बल अगावै ७ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । १९औं ओभरको दोस्रो बलमा नेदरल्यान्ड्सका म्याक्स ओ डाउडले पाकिस्तानका फहिम असरफको क्याच ड्रप गरेका थिए । जुन डचलाई महँगो पर्‍यो । त्यही ओभरमा फहिमले ३ छक्का र २ चौकासहित २४ रन जोडे र पाकिस्तानलाई जित नजिक पुर्‍याएका थिए ।

आठौ नम्बरमा ब्याटिङ गरेका फहिमले ११ बलमा अविजित २९ रन जोड्दै पाकिस्तानका लागि नायक बने ।

नेदरल्यान्ड्सका बलर पल भान मिकेरेनले खेलपछि पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा बोल्ड स्टेमेन्ट दिए । उनले आज पाकिस्तानले खेल नजितेकोल र आफूहरुले आफैंसँग पराजित भएको बताए ।

-मुम्बईबाट अनलाइनखबर खेलकुद ब्यूरोको रिपोर्ट

टी-२० विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
गण्डकी

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

टी-२० विश्वकपको पहिलो दिन : सूर्यको सुझबुझ ब्याटिङ, शेपर्डको ह्याट्रिक अनि डचको ड्रप

टी-२० विश्वकपको पहिलो दिन : सूर्यको सुझबुझ ब्याटिङ, शेपर्डको ह्याट्रिक अनि डचको ड्रप

मायोर्कालाई हराएपछि बार्सिलोनालाई ४ अंकको अग्रता

मायोर्कालाई हराएपछि बार्सिलोनालाई ४ अंकको अग्रता

आर्सनललाई ९ अंकको अग्रता, पाल्मरको ह्याट्रिकमा चेल्सीको जित

आर्सनललाई ९ अंकको अग्रता, पाल्मरको ह्याट्रिकमा चेल्सीको जित

टी-२० विश्वकपमा साविक विजेता भारतको विजयी सुरुवात

टी-२० विश्वकपमा साविक विजेता भारतको विजयी सुरुवात

बंगलादेशलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि

बंगलादेशलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि

टी–२० विश्वकप आजदेखि : मुम्बईमा औपचारिक उद्घाटन, इतिहास रच्न तयार नेपाल

टी–२० विश्वकप आजदेखि : मुम्बईमा औपचारिक उद्घाटन, इतिहास रच्न तयार नेपाल

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त
बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ