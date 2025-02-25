टी-२० विश्वकपको पहिलो दिन : सूर्यको सुझबुझ ब्याटिङ, शेपर्डको ह्याट्रिक अनि डचको ड्रप

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी मेन्स टी-२० विश्वकप २०२६ आजदेखि सुरु भई पहिलो दिन भारत, वेस्ट इन्डिज र पाकिस्तानले जित हात पारेका छन्।
- भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादवले ४८ बलमा अविजित ८४ रन बनाएर भारतलाई १६१-८ को स्कोरमा पुर्याउन मद्दत गरे।
- पाकिस्तानले नेदरल्यान्ड्सलाई ३ विकेटले हरायो भने वेस्ट इन्डिजले स्कटल्याण्डलाई ३५ रनले पराजित गर्यो।
२५ माघ, मुम्बई । आईसीसी मेन्स टी-२० विश्वकप २०२६ आज देखि औपचारिक रुपमा सुरु भइसकेको छ । पहिलो दिन तीन खेल सम्पन्न हुँदा तीनै खेल टेस्ट भर्सेस एसोसिएट राष्ट्र थियो ।
जसमा एसोसिएटले टक्कर दिएपनि टेस्ट राष्ट्रलाई पराजित भने गर्न सकेन । सहआयोजक भारतसहित वेष्ट इन्डिज र पाकिस्तानले पहिलो दिन विजयी सुरुवात गर्दा केही विशेष क्षणहरु रहे । एसोसिएट राष्ट्रहरु नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र अमेरिका पराजित भए ।
श्रीलंकाको कोलोम्बोमा भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानले नेदरल्याण्ड्सलाई ३ विकेटले हराउँदा भारतका भएको दुई खेलमा वेष्ट इन्डिज र भारतले स्कवर डिफेण्ड गर्दे जित हात पार्यो । वेष्ट इन्डिजले स्कटल्याण्डलाई ३५ रनले तथा भारतले अमेरिकालाई २९ रनले पराजित गर्यो ।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादवले मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्दा नाटकिय रुपमा पतन भएको ब्याटिङलाई टेवा पुर्याएका थिए र त्यही इनिङ्स नै भारतको जितमा महत्वपूर्ण क्षण बन्यो ।
उनले ४९ बलमा अविजित ८४ रनको महत्वपूर्ण पारी खेल्दै टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतको स्कोर १६१-८ पुर्याउन मद्दत गरेका थिए । टी-२०आई मा विश्वकै नम्बर वान ब्याटर अभिषेक शर्मा टी-२० विश्वकपको आफ्नो डेब्यू खेलमै डक आउट भए ।
एक छेउबाट लगातार विकेट पतन भइरहँदा सूर्यले वाल बनेर भारतलाई सम्हालेका थिए । स्याडली भान शाकवाइकले पहिलो स्पेलमै ३-१३-३ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि एक समय ७७-६ को संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको भारतका लागि सूर्यले उद्दार गरे ।
उनले अक्षर पटेलसँग ४१ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरे । सूर्य बाहेक तिलक वर्माले २५, इशन किसनले २० र अक्षरले १४ रन योगदान गरे । अमेरिकाकाका लागि शाकवाइकले सर्वाधिक ४ विकेट लिँदा हर्मित सिंहले २ विकेट लिए ।
१६२ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा अमेरिकाले पनि टप अर्डरको विकेट चाँडै गुमाउँदा सम्हालिन पाएन र २९ रनले पराजित भयो । अमेरिकाले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३२ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
पाँचौं नम्बरका ब्याटर सन्जय कृष्णमुर्ती र छैटां नम्बरका ब्याटर शुभम रन्जानले समान ३७ रन बनाए । १३ रनमै ३ विकेट गुमाउँदा सन्जयले मिलिन्द कुमार सँग ५८ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
मिलिन्द कुमारले ३४ रन जोडे । यी तीन बाहेक अमेरिका लागि अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन छुन सकेनन् । भारतका लागि मोहम्मद सिराजले ३ तथा अर्शदीप सिंह र अक्षर पटेलले समान २ विकेट लिए ।
हेटमायरको विस्फोटक ब्याटिङ र शेपहर्डको ह्याट्रिक
अर्को पूर्व विजेता टिम वेस्ट इन्डिजले पनि ब्याटिङमा सामान्य सुरुवात गरेको थियो । तर शिम्रोन हेटमायरले २२ बलमै अर्धशतक बनाउँदे आक्रमक ब्याटिङ गर्दा वेस्ट इन्डिजले १८२-५ रन बनायो ।
जवाफमा स्कटल्यान्डले राम्रो सुरुवात गरेको भएपनि जित भने निकाल्न सकेन । १३ ओभर सकिँदा ११४-३ को अवस्थामा रहेको स्कटल्यान्डलाई ४२ बलमा ६९ रन आवश्यक थियो ।
त्यहाँबाट नियमित अन्तरालमा विकेट गुमाउँदा स्कटल्यान्ड ७ बल खेल्नुअगावै १४७ रनमा अलआउट भयो । रोमारियो शेपर्डले यस टी-२० विश्वकपको पहिलो ह्याट्रिक विकेट लिँदै कुल ५ विकेट लिएर वेस्ट इन्डिजलाई ३५ रनको फराकिलो जित दिलाए ।
क्याच ड्रपले चुकेको नेदरल्यान्ड्स
श्रीलंकामा भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले आफ्नै कारणले पाकिस्तानलाई हराउने अवसर गुमायो । पाकिस्तानले अन्तिम दुई ओभरमा जितका लागि २९ रन आवश्यक थियो र नेदरल्यान्ड्सले जित्ने सम्भावना बढी थियो । तर १९औं ओभरमा पाकिस्तानले २४ रन जोड्दै खेल परिवर्तन गर्यो ।
नेदरल्यान्ड्सले दिएको १४८ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ३ बल अगावै ७ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । १९औं ओभरको दोस्रो बलमा नेदरल्यान्ड्सका म्याक्स ओ डाउडले पाकिस्तानका फहिम असरफको क्याच ड्रप गरेका थिए । जुन डचलाई महँगो पर्यो । त्यही ओभरमा फहिमले ३ छक्का र २ चौकासहित २४ रन जोडे र पाकिस्तानलाई जित नजिक पुर्याएका थिए ।
आठौ नम्बरमा ब्याटिङ गरेका फहिमले ११ बलमा अविजित २९ रन जोड्दै पाकिस्तानका लागि नायक बने ।
नेदरल्यान्ड्सका बलर पल भान मिकेरेनले खेलपछि पोस्ट म्याच कन्फेरेन्समा बोल्ड स्टेमेन्ट दिए । उनले आज पाकिस्तानले खेल नजितेकोल र आफूहरुले आफैंसँग पराजित भएको बताए ।
-मुम्बईबाट अनलाइनखबर खेलकुद ब्यूरोको रिपोर्ट
