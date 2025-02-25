आर्सनललाई ९ अंकको अग्रता, पाल्मरको ह्याट्रिकमा चेल्सीको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आर्सनलले २५ माघमा सण्डरल्याण्डलाई ३-० ले पराजित गर्दै प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा ९ अंकको अग्रता बनाएको छ।
- चेल्सीले कोल पाल्मरको ह्याट्रिकको मद्दतमा वुल्भ्सलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ।
- म्यान्चेस्टर युनाइटेडले १० खेलाडीमा सीमित टोटनहमलाई २-० ले हराउँदै लगातार चौथो जित हात पारेको छ।
२५ माघ, काठमाडौं । भिक्टोर ग्योकेरेसले दोस्रो हाफमा गरेको दुई गोलको मद्दतमा प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानको आर्सनलले शनिबार सण्डरल्याण्डलाई ३-० ले पराजित गरेको छ ।
यो जितपछि आर्सनलले शीर्ष स्थानमा ९ अंकको फराकिलो अग्रता बनाएको छ । आर्सनलले २५ खेलबाट ५६ अंक जोडेर म्यानचेस्टर सिटीमाथि ९ अंकको अग्रता बनाएको हो । एक खेल कम खेलेको सिटी ४७ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
घरेलु मैदान एमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा मार्टिन जुबिमेन्डीले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दै पहिलो हाफमा आर्सनललाई १-० को अग्रता दिलाएका थिए ।
ग्योकेरेसले ६६औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्सनलको अग्रता दोब्बर पारे । ग्योकेरेसले नै दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आर्सनलको जित सहज बनाए ।
अर्को खेलमा कोल पाल्मरले ह्याट्रिक गरेपछि चेल्सीले वुल्भ्सलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ । चेल्सी २५ खेलबाट ४३ अंक जोडेर पाँचौं स्थानमा छ ।
पाल्मरले पहिलो हाफमै ह्याट्रिक गर्ने क्रममा सुरुको दुई गोल पेनाल्टीबाट गरेका थिए । उनले १३औं र ३५औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए भने ३८औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए ।
प्रिमियर लिगकै अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले १० खेलाडीमा समेटिएको टोटनहमलाई २-० ले पराजित गर्दे लगातार चौथो जित हात पारेको छ । यो जितपछि युनाइटेड २५ खेलबाट ४४ अंक जोडेर चौथो स्थानमा छ ।
युनाइटेडका लागि ब्रायन एमबुएमोले ३८औं र ब्रुनो फर्नान्डेजले ८८औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसअघि टोटनहमका क्रिस्टियन रोमेरोले २९औं मिनेटमा रातो कार्ड सामना गर्दै मैदान बाहिरिएका थिए । त्यसको फाइदा युनाइटेडले उठाएको हो ।
