बंगलादेशलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि

२४ माघ, काठमाडौं । बंगलादेशलाई हराउँदै भारतले साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ ।
पोखरा रंगशालामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा बंगलादेशलाई ४–० ले पराजित गर्दै भारतले उपाधि रक्षा गरेको हो । पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता लिएको भारतले दोस्रो हाफमा थप ३ गोल गर्यो ।
खेलको ४२औं मिनेटमा कप्तान जुलान नोङमैथेनले गोल गर्दै भारतलाई पहिलो अग्रता दिलाइन् । ६३औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै भारतकी एलिजावेद लक्राले गोल गरिन् ।
बंगलादेशी गोलकिपरले गल्ती गर्दै भारतले ६८औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्यो । भारतकी पर्ल फर्नान्डेजले गोल गर्दै अग्रता तेब्बर बनाएकी हुन् । ८३औं मिनेटमा अन्विता रघुरमनले गोल गर्दा भारतले ४–० को जित सुनिश्चित गर्यो ।
च्याम्पियनसिपमा भारतकी मुन्नी उत्कृष्ट गोलकिपर बन्दा सर्वाधिक गोलकर्ता र मोष्ट भ्यालुएबल प्लेयर बंगलादेशकी अल्पी अख्तर बनिन् ।
माघ १७ गतेदेखि सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा भारत र बंगलादेशसहित घरेलु टोली नेपाल र भुटान सहभागी भएका थिए ।
