टी-२० विश्वकप २०२६ :

टी-२० विश्वकपमा चम्कन सक्ने युवा खेलाडी

२०८२ माघ २४ गते ११:५८

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

टी-२० विश्वकपमा चम्कन सक्ने युवा खेलाडी

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ भारत र श्रीलंकामा २४ माघदेखि सुरु हुँदैछ र युवा खेलाडीहरूलाई ठूलो मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर मिल्नेछ।
  • इंग्ल्यान्डका २३ वर्षीय जेकब बेथलले सिड्नीमा १५४ रनको ऐतिहासिक शतक प्रहार गरेका छन् र टी–२० ढाँचामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
  • भारतका तिलक वर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका डेवाल्ड ब्रेभिस, अफगानिस्तानका सेडिकुल्लाह अटल र अस्ट्रेलियाका कूपर कोनोलीले विश्वकपमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने तयारी गरिरहेका छन्।

२४ माघ, मुम्बई । आईसीसी टी-२० पुरुष विश्वकप आजदेखि भारत र श्रीलंकामा सुरु हुँदा युवा खेलाडीहरूका लागि आफूलाई ठूलो मञ्चमा प्रमाणित गर्ने उत्कृष्ट अवसर पनि हुनेछ । नयाँ प्रतिभावान् खेलाडीहरूका लागि यो ठूलो अवसर हो ।

शनिबारदेखि सुरु हुने टी-२० विश्वकपमा पनि केही युवा खेलाडीहरू विश्वकपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न तयारी अवस्थामा छ ।

आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ पनि अघिल्ला संस्करणहरूझैँ नयाँ विश्वस्तरीय प्रतिभालाई सबै सामु ल्याउन तयार छ । जसले आगामी धेरै विश्वकप चक्रसम्म क्रिकेट जगतमा आफ्नो प्रभाव जमाउनेछन् ।

विश्वकप बाहेक अन्य क्रिकेट प्रतियोगितामा ती युवा खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिसकेका छन् । तर टी–२० विश्वकपजस्तो ठूलो मञ्चमा पर्ने तीव्र प्रभावले नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूलाई सिधै शीर्ष तहमा पुर्‍याउनेछ ।

भारत र श्रीलंकामा हुने टी–२० विश्वकपमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन तयार केही युवा स्टारहरूका बारेमा आईसीसीले तयार पारेको सामाग्री यहाँ प्रस्तुत छन् ।

टी–२० विश्वकपमा हेर्नैपर्ने युवा खेलाडीहरू

जेकब बेथल (इंग्ल्यान्ड)

२३ वर्षीय ब्याटिङ अलराउन्डर जेकब बेथेलले क्रिकेट विश्वलाई आफू आएको संकेत दिन थालिसकेका छन् ।

गत महिना मात्र सिड्नीमा एसेसको अन्तिम टेस्टमा उनले दोस्रो इनिङ्समा १५४ रनको ऐतिहासिक शतक प्रहार गरेका थिए, जसले अस्ट्रेलियाको नियन्त्रणमा रहेको खेलमा इंग्ल्यान्डलाई नयाँ जीवन दिएको थियो । उनले त्यो इनिङ्समा देखाएको परिपक्वता उच्चस्तरीय थियो ।

उनको खेल शैली टी–२० ढाँचाका लागि उपयुक्त छ । २१ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय इनिङ्समा करिब १५० को स्ट्राइक रेटसहित उनले विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता देखाएका छन् ।

बायाँ हाते बेथेलले जोस बटलर र फिल साल्टसँग मिलेर इंग्ल्यान्डको बलियो शीर्षक्रम र पावरप्ले ब्याटिङलाई थप धारिलो बनाउनेछन् ।

तिलक वर्मा (भारत)

यस सूचीमा सबैभन्दा चर्चित नामको रुपमा तिलक वर्मा हुन् । उनी हाल टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय ब्याटिङ वरीयतामा चौथो स्थानमा छन् । स्टाइलिस बायाँ हाते ब्याटर वर्मा तल्लो पेटको चोटबाट निको भएर फर्केका हुन् र पून: भारतीय टोलीमा छनोट भएका हुन् ।

२३ वर्षीय वर्माले दुई अभ्यास खेलमा ४३ बलमा कुल ८३ रन बनाएर आफ्नो क्षमताको झल्को दिएका छन् । सन् २०२३ मा डेब्यु गरेयता उनले ४० टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् र ३७ इनिङ्समा ४९.२९ को शानदार औसत कायम गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा बनाएका दुई शतकसहित उनका नाममा ६ अर्धशतक छन् ।

हैदराबादका यी ब्याटर भारतले १४४ को स्ट्राइक रेटसहित ब्याटिङ गर्छन् । उनी भारतको स्टार शीर्षक्रमसँग मिलेर विश्वकपमा दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने पक्का छ ।

डेवाल्ड ब्रेभिस (दक्षिण अफ्रिका)

२२ वर्षीय डेवाल्ड ब्रेभिस प्रतिभा र चर्चाको हिसाबले दुई फरक सूचीमा छन् । उनी हेर्नलायक पाँच खेलाडीको सूचीमा पनि छन् ।

जोहानसबर्गका यी ब्याटरले २१ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय इनिङ्स खेल्दै १७१.३२ को विस्फोटक स्ट्राइक रेट कायम गरेका छन् ।

गत वर्ष अस्ट्रेलियाविरुद्ध उनले बनाएको अविजित १२५ रन (५६ बलमा) टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासकै चौथो उच्च स्कोर हो ।

सबै प्रकारका शट खेल्न सक्ने ब्रेभिस अघिल्लो संस्करणमा उपाधि नजिक पुगेको दक्षिण अफ्रिकी टोलीका लागि निर्णायक खेलाडी बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

सेडिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान)

शीर्ष क्रममा ब्याटर सेदिकुल्लाह अतलको आगमनले अफगानिस्तानको तीव्र उदयलाई स्थायी दावेदारका रुपमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् ।

अघिल्लो संस्करणमा सेमिफाइनल पुगेको टोलीमा अतलजस्ता नयाँ प्रतिभाले थप बल प्रदान गरेका छन् ।

२४ वर्षीय अतल रहमानुल्लाह गुरबाज र इब्राहिम जद्रानसँग मिलेर पावरप्लेमा घातक बन्न सक्छन् । उपमहादिपको परिस्थिती अनुसार यी खेलाडी प्रभावशाली बन्न सक्छन् ।

हालै वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनाएको अर्धशतकले उनको आत्मविश्वास थप बढाएको छ । र टी२० विश्वकपमा त्यही लय कायम राख्ने विश्वास छ ।

अटलले आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेल्छन् ।

कूपर कोनोली (अस्ट्रेलिया)

२२ वर्षीय कूपर कोनलीमाथि विश्वकपअघि धेरै कथा जोडिएका छन् । उनको प्रतिभामा कुनै शंका छैन, तर प्रदर्शनको दबाब भने बढ्दो छ ।

गत वर्ष अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिगमा कूपर कोनोलीले ग्लेन म्याक्सवेलसँग संयुक्त रूपमा ‘प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट’ बनेका थिए । उनीहरूबीच केही समानता पनि छ । कोनली र म्याक्सवेल दुवै फिंगलस्पिन र आक्रामक ब्याटिङका लागि चिनिन्छन् ।

तर मुख्य कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको रेकर्ड अझै कमजोर छ । ९ अन्तर्राष्ट्रियमा खेल र ५ इनिङ्समा जम्मा १४ रन मात्र छ । पाकिस्तानविरुद्धको हालैको श्रृंखलामा पनि उनी ब्याटिङमा संघर्षरत रहेका थिए ।

यद्यपी उनको बायाँहाते स्पिन बलिङ क्षमताका कारण स्पिनमैत्री मैदानहरूमा उनलाई अवसर निरन्तर मिल्न सक्छ ।

उनले अब मुख्य प्रतियोगितामा ब्रेकआउट पाउन मात्र बाँकी छ । त्यो कहिले भन्ने प्रश्न मात्र बाँकी छ ।

***

यसबाहेक जिम्बाबेका २२ वर्षी ब्रायन बेनेट र क्यानडाका १९ वर्षीय युवाराज सम्रा पनि विशेष मेन्सनको रुपमा छन् ।

बेनेटले एक शतक र तीन अर्धशतकसहित जिम्बाब्वेलाई टी२० विश्वकप छनोट गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनले त्यो लय भर्खरै पाकिस्तान र श्रीलंकाविरुद्ध पनि देखाएका थिए ।

यस्तै क्यानडाका सम्रा यस टी–२० विश्वकपका सबैभन्दा कान्छा खेलाडीमध्ये एक हुन् । उनले १५ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय इनिङ्समा ३६.८३ को औसत र १६० को स्ट्राइक रेटसहित खेलिरहेका छन् । तीन अर्धशतक बनाइसकेका यी युवा क्यानडाका लागि भविष्यका स्टार हुन् ।

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

