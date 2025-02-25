वाङ्खडे स्टेडियममा इंग्ल्यान्डको अभ्यास (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ माघ, मुम्बई । भारतमा यतिबेला आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ को माहोल छ । भारतभित्र पनि सबैभन्दा बढी चर्चा अनि उत्साह मुम्बईमा देखिएको छ।
मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा भारत र अमेरिकाबीच टी-२० विश्वकपको उद्घाटन खेल पनि हुने भएकाले यतिबेला मुम्बई क्रिकेटमय छ ।
नेपाली क्रिकेट टोलीले समूह चरणमा खेल्ने सबै चार खेल यहीँ वाङ्खडेमा हुँदैछ । नेपालले पहिलो खेल माघ २५ मा इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
इंग्ल्यान्ड क्रिकेट टोलीले शुक्रबार वाङ्खडे स्टेडियममा अभ्यास समेत गरेको छ ।
अभ्यासपछिको प्रेस कन्फेरेन्समा इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर विल ज्याक्सले नेपाली टोलीले पछिल्लो समय गरेको प्रगतिको प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
हेरौं इंग्ल्यान्डको अभ्यासका तस्वीरहरू
