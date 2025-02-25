काभा महिला क्लब भलिबलमा नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल पुलिस क्लबले माल्दिभ्समा भइरहेको काभा महिला क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।
- पुलिसले उज्बेकिस्तानको टोलीलाई ३-१ को सेटमा हराएको हो ।
२२ माघ, काठमाडौं । माल्दिभ्समा भइरहेको काभा महिला क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
पुलिसले उज्बेकिस्तानको हुमो भलिबल क्लबलाई ३-१ को सेटमा पराजित गरेको हो ।
पहिलो सेट ३०-२८ ले जितेको पुलिसले दोस्रो सेट २५-२१ ले गुमाएको थियो ।
त्यसपछिको दुई सेट पुलिसले २५-२१ र २५-२३ ले जित्न सफल भयो ।
