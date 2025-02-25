टी–२० विश्वकप : आईसीसी टिभीमा नेपाली कमेन्ट्री पनि प्रसारण हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ का केही खेल नेपाली कमेन्ट्रीसहित कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गर्नेछ।
- प्रतियोगिता फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ सम्म भारत र श्रीलंकाको संयुक्त आयोजनामा हुनेछ।
- नेपाली कमेन्ट्री फिड आईसीसी डट टिभीमार्फत अन्य नेपाली भाषी दर्शकका लागि उपलब्ध गराइनेछ।
२२ माघ, काठमाडौं । आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ नेपाली कमेन्ट्रीमा पनि प्रसारण हुने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको प्रसारण विवरणअनुसार प्रतियोगिताका केही खेल (सम्भवत: नेपालका खेल) कान्तिपुर टेलिभिजनले स्थानीय उत्पादनसहित नेपाली भाषामा प्रसारण गर्नेछ । नेपाली कमेन्ट्री फिड आईसीसी डट टिभीमार्फत अन्य नेपाली भाषी दर्शकका लागि पनि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
भारत र श्रीलंकाको संयुक्त आयोजनामा फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ सम्म हुने प्रतियोगितामा २० टोलीले ५५ खेल खेल्नेछन् । विश्वभरका दर्शकले खेलहरू टेलिभिजन, डिजिटल प्लेटफर्म, अडियो तथा अन्य नयाँ माध्यममार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन् ।
दक्षिण एसियामा जियोस्टारले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कमार्फत टेलिभिजन प्रसारण गर्नेछ भने जियोहटस्टार डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि खेलहरू उपलब्ध हुनेछन् ।
स्टार स्पोर्ट्स नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्समा वितरण साझेदारमार्फत उपलब्ध हुनेछ ।
