२६औं बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल बिहीबारदेखि, सम्पूर्ण तयारी पूरा

२०८२ माघ २१ गते २१:५७ २०८२ माघ २१ गते २१:५७

प्रदीप मेन्याङ्बो

प्रदीप मेन्याङ्बो

२६औं बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल बिहीबारदेखि, सम्पूर्ण तयारी पूरा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २६औँ संस्करण धरान रंगशालामा २१ माघदेखि सुरु हुँदैछ।
  • प्रतियोगितामा १० टोली सहभागी हुनेछन् जसमा भारतको जर्जियन क्लब र भुटानको रोयल थिम्पु एफसी पनि छन्।
  • विजेताले १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले डियो स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्।

२१ माघ, सुनसरी । अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २६औँ संस्करण धरान रंगशालामा बिहीबारदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक धरान फुटबल क्लबले जनाएको छ ।

आयोजक क्लबका अध्यक्ष प्रताप तामाङका अनुसार प्रतियोगिता भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । मैदान, स्टेज, प्यारापिट तथा प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा रहेकाले खेल सुरु हुन मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

विसं २०५५ देखि धरान फुटबल क्लबले सञ्चालन गर्दै आएको बुढासुब्बा गोल्डकप काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आयोजना हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता हो ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आयोजक धरान फुटबल क्लब र भारतको जर्जियन क्लबबीच हुने भएको छ । आयोजकले यसपटक धरानकै स्थानीय खेलाडीलाई मैदानमा उतार्ने तयारी गरेको छ । भारतको जर्जियन क्लब भने बुढासुब्बा गोल्डकपमा पहिलोपटक सहभागी हुँदैछ ।

अध्यक्ष तामाङले भने, ‘आज (बुधबार) भुटान र भारतका टिम आइपुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलका कारण प्रशासनले कार्यक्रम आयोजनामा कडाइ गरे पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छौं।’ उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट केही शर्तसहित अनुमति दिइएको छ ।

चुनावी माहोलका कारण अघिल्ला वर्षझैं तामझामसहित उद्घाटन नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । तर उद्घाटन खेलअघि दुवै टिमका खेलाडी मैदान प्रवेश गर्दा अटिज्मबारे सचेतना फैलाउन तथा अटिज्म भएका बालबालिकालाई माया र सम्मान गर्ने सन्देश दिन उनीहरूलाई साथमा लिएर मैदान प्रवेश गराइनेछ ।

प्रतियोगितामा साविक विजेता एनआरटी, उपविजेता चर्च ब्वाइज युनाइटेड, भारतको जर्जियन क्लब, सातदोबाटो युथ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, पोखराको लालीगुराँस एसोसिएसन, झापा–११, भुटानको रोयल थिम्पु एफसी र आयोजक धरान फुटबल क्लब गरी १० टोली सहभागी हुनेछन् । यसअघि प्रतियोगिता ८ टोलीबीच मात्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफी र मेडलसहित नगद १० लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले डियो स्कुटर पाउनेछन्, जसका लागि फाइनल खेल्ने दुई टोलीबाट उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरिनेछ ।

प्रत्येक खेलको ‘म्यान अफ द म्याच’ लाई नगद १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्स, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ भने सर्वाधिक गोलकर्ताले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

धरान उपमहानगरपालिका संयोजक रहेको प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक गोरखा ब्रुअरी प्रालि (गोर्खा बियर) तथा सह–प्रायोजक टेस्टी टेस्टी चाउचाउ रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रतियोगितामा कुल १ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी र ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बुढासुब्बा गोल्डकप
